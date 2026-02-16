Secciones
El fruto seco recomendado para reducir el azúcar en sangre de forma natural

Este fruto seco se caracteriza por agregarse a varias recetas y poder consumirse de diversas maneras.

Hace 1 Hs

El azúcar en sangre es importante para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, pero el exceso de ella puede significar un riesgo para la salud. Los altos niveles de glucosa conllevan a la diabetes, enfermedad que puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. 

El pistacho es un fruto seco, originario de Oriente Medio y consumido desde hace miles de años, no solo es versátil, sino que también ofrece importantes beneficios para la salud, especialmente para personas con riesgo de diabetes.

¿Por qué el pistacho ayuda en control del azúcar en sangre?

Además de estar presente en varios postres y preparaciones, los pistachos tienen varios beneficios que se relacionan con la reducción de la azúcar en sangre.

Regula los picos de glucosa

Un estudio del Centro de Nutrición Clínica de Toronto reveló que el consumo de pistachos después de comidas ricas en carbohidratos disminuye los picos de glucosa en la sangre.

Alto contenido de fibra

Cada porción de 28 gramos de pistachos aporta hasta 8 gramos de fibra, lo que mejora la digestión y contribuye a la salud intestinal. La fibra también ayuda a regular el tránsito intestinal y a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Grasas saludables

Los pistachos están compuestos principalmente por ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son esenciales para la salud cardiovascular.

Tiene un efecto prebiótico

Un estudio del Departamento de Gastroenterología de la Universidad de Pekín encontró que los pistachos tienen un efecto prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Ayuda a controlar el peso

El pistacho genera una sensación de saciedad gracias a su combinación de fibra, proteínas y grasas saludables. Además, contiene menos calorías en comparación con otros frutos secos.

¿Cuáles son los beneficios del pistacho?

Además de sus propiedades para regular el azúcar en sangre, el pistacho ofrece otros beneficios importantes.

Mejora la salud cardiovascular

Reduce los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo y mejora la actividad de enzimas claves para la síntesis de ácidos grasos esenciales.

Es una fuente de antioxidantes

Contiene antioxidantes como polifenoles, tocoferoles, luteína y zeaxantina, que combaten el estrés oxidativo y protegen contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Es rico en nutrientes

Aporta proteínas, vitaminas (A, B6, E y K) y minerales como potasio, calcio, hierro y magnesio.

