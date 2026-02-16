Foro de Desarrollo Juvenil 2026 en Alemania: hay becas para jóvenes de todo el mundo

Las personas interesadas deben completar la solicitud en thecgdl.org/ydf2026/ antes del 10 de marzo de 2026. Para recibir más información se puede escribir a dpyoserie@gmail.com. Con cupos limitados y becas que cubren hasta el 100% de los gastos, el foro en Berlín se presenta como una oportunidad concreta para dar el salto a una experiencia internacional y ampliar redes a escala global.