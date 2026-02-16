Foro de Desarrollo Juvenil 2026 en Alemania: hay becas para jóvenes de todo el mundo

El Youth Development Forum 2026 se realizará del 7 al 10 de mayo en Berlín, Alemania, y reunirá a 200 jóvenes de más de 150 países. El encuentro, organizado por el Center for Global Dialogue & Leadership, ofrece 30 becas completas que cubren pasajes, hotel cuatro estrellas, comidas y acceso total al evento. La inscripción está abierta hasta el 10 de marzo de 2026.
Durante cuatro días, el foro abordará diplomacia juvenil, sostenibilidad, derechos humanos, liderazgo, medios digitales y gobernanza de Inteligencia Artificial. El programa incluye talleres con expertos internacionales, diálogos políticos, actividades interculturales y una visita institucional al Parlamento Federal Alemán en Berlín.
Qué ofrece el foro en Berlín
El evento propone espacios de formación práctica y networking con líderes, emprendedores, activistas y creadores de contenido. Entre las actividades destacadas figura la visita al Bundestag, el parlamento alemán, además de un recorrido guiado por la ciudad para analizar su historia política y su transformación en un polo de innovación y cooperación global.
Hay cuatro modalidades de participación: beca completa (30 cupos), beca parcial (50 cupos), admisión garantizada sin alojamiento y modalidad autofinanciada con hotel incluido. La selección competitiva evalúa motivación, potencial de liderazgo, impacto comunitario y afinidad con los temas del foro. No se exige un título universitario específico.
Cómo inscribirse
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 46 años de cualquier nacionalidad y perfil. Pueden postular estudiantes, profesionales, activistas, emprendedores o creadores de contenido. Es requisito contar con manejo del idioma inglés, ya que será la lengua oficial del foro.
Las personas interesadas deben completar la solicitud en thecgdl.org/ydf2026/ antes del 10 de marzo de 2026. Para recibir más información se puede escribir a dpyoserie@gmail.com. Con cupos limitados y becas que cubren hasta el 100% de los gastos, el foro en Berlín se presenta como una oportunidad concreta para dar el salto a una experiencia internacional y ampliar redes a escala global.
