Secciones
Política

Foro de Desarrollo Juvenil 2026 en Alemania: hay becas para jóvenes de todo el mundo

El Youth Development Forum 2026 se realizará del 7 al 10 de mayo en Berlín y reunirá a jóvenes de más de 150 países. Hay 30 becas que cubren pasajes, hotel y comidas.

BECAS PARA VIAJAR A ALEMANIA. El encuentro global organizado por el Center for Global Dialogue & Leadership ofrece cupos financiados y modalidades garantizadas para jóvenes de 16 a 46 años. / PUERTA DE BRANDEMBURGO BECAS PARA VIAJAR A ALEMANIA. El encuentro global organizado por el Center for Global Dialogue & Leadership ofrece cupos financiados y modalidades garantizadas para jóvenes de 16 a 46 años. / PUERTA DE BRANDEMBURGO
Hace 2 Hs

El Youth Development Forum 2026 se realizará del 7 al 10 de mayo en Berlín, Alemania, y reunirá a 200 jóvenes de más de 150 países. El encuentro, organizado por el Center for Global Dialogue & Leadership, ofrece 30 becas completas que cubren pasajes, hotel cuatro estrellas, comidas y acceso total al evento. La inscripción está abierta hasta el 10 de marzo de 2026.

Durante cuatro días, el foro abordará diplomacia juvenil, sostenibilidad, derechos humanos, liderazgo, medios digitales y gobernanza de Inteligencia Artificial. El programa incluye talleres con expertos internacionales, diálogos políticos, actividades interculturales y una visita institucional al Parlamento Federal Alemán en Berlín.

Qué ofrece el foro en Berlín

El evento propone espacios de formación práctica y networking con líderes, emprendedores, activistas y creadores de contenido. Entre las actividades destacadas figura la visita al Bundestag, el parlamento alemán, además de un recorrido guiado por la ciudad para analizar su historia política y su transformación en un polo de innovación y cooperación global.

Hay cuatro modalidades de participación: beca completa (30 cupos), beca parcial (50 cupos), admisión garantizada sin alojamiento y modalidad autofinanciada con hotel incluido. La selección competitiva evalúa motivación, potencial de liderazgo, impacto comunitario y afinidad con los temas del foro. No se exige un título universitario específico.

Cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 16 a 46 años de cualquier nacionalidad y perfil. Pueden postular estudiantes, profesionales, activistas, emprendedores o creadores de contenido. Es requisito contar con manejo del idioma inglés, ya que será la lengua oficial del foro.

Las personas interesadas deben completar la solicitud en thecgdl.org/ydf2026/ antes del 10 de marzo de 2026. Para recibir más información se puede escribir a dpyoserie@gmail.com. Con cupos limitados y becas que cubren hasta el 100% de los gastos, el foro en Berlín se presenta como una oportunidad concreta para dar el salto a una experiencia internacional y ampliar redes a escala global.

Post Instagram

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas BerlínAlemaniaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

Altavoz busca jóvenes para multiplicar conversaciones sobre salud mental y sexual

Altavoz busca jóvenes para multiplicar conversaciones sobre salud mental y sexual

Por qué los mapas del mundo achican este continente desde hace cientos de años

Por qué los mapas del mundo achican este continente desde hace cientos de años

Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte

Becas Progresar 2026: todo lo que debés saber para inscribirte

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A
4

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
5

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado
6

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Más Noticias
La CGT ratificó el cuarto paro general contra Milei: el transporte paralizará el país el día que se trate la reforma laboral

La CGT ratificó el cuarto paro general contra Milei: el transporte paralizará el país el día que se trate la reforma laboral

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Reforma laboral: el Gobierno de Milei busca exceptuar a las enfermedades graves del recorte en el pago de licencias

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Comentarios