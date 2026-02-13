(J) Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

Si querés aprender japonés o shodo, Tucumán ofrece varias opciones para 2026, todas con modalidad online y pensadas para diferentes niveles y edades. Desde clases de nivel inicial hasta intermedios y avanzados, las propuestas combinan idioma, escritura artística y cultura japonesa, permitiendo a estudiantes de 13 a 50 años conectarse con Japón sin salir de la provincia.
Tres opciones para estudiar japonés en Tucumán
1. Asociación Nikkei Tucumán
La Asociación organiza cursos online para principiantes, intermedios y avanzados, con clases en vivo que quedan grabadas. Los estudiantes participan de microclases sobre viajes, gastronomía, etiqueta y curiosidades de Japón, tutorías, retos de aprendizaje y boletines mensuales sobre literatura, té, filosofía zen y haikus. La matrícula es de $ 20.000 y los aranceles mensuales de $ 40.000, y los cursos incluyen asesoramiento para exámenes y seguimiento docente. La cuenta con toda la información es @tucumannihongogakkou, escuela de idioma de @asociacionjaponesatucuman
2. Curso de japonés Nivel A1 de la UNT
La UNT dicta su Curso de Japonés Nivel A1, con la profesora Naoko Saito, de marzo a noviembre de 2026. Las clases son martes y jueves de 18:30 a 20:00 horas, con modalidad online. La cuota mensual es de $65.000, y este curso permite a los estudiantes iniciar su camino en el idioma japonés, con posibilidad de continuar hacia niveles superiores dentro de la universidad.
3. Escuela Japonesa de Tucumán
La Escuela Japonesa ofrece cursos anuales para todos los niveles: Inicial (A1), Elemental (A2) e Intermedios (B1 y B2). Los cursos están dirigidos a estudiantes de 13 a 50 años y suman 3 horas semanales online. La inscripción ya está abierta y los formularios se encuentran en Instagram: @escueladeidiomajapones_tucuman.
Aprender japonés y shodo en Tucumán no solo implica dominar un idioma. También permite conocer la historia, la literatura, la filosofía y la estética japonesa, combinando aprendizaje en línea con tutorías, retos, material digital y contenido cultural.
Con estas opciones, Tucumán se consolida como un lugar ideal para iniciarse o profundizar en el japonés y shodo en 2026, adaptándose a diferentes edades, niveles y horarios, y acercando la tradición japonesa a los jóvenes y adultos de la provincia.