Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de idioma del Gobierno de Alemania

El interés por dominar un segundo idioma crece cada año, sobre todo entre quienes buscan estudiar o trabajar en el exterior. En ese contexto, el Gobierno de Alemania ofrece una oportunidad única: cursos gratuitos y online de idioma alemán con certificación oficial, disponibles para cualquier persona del mundo.
La propuesta se desarrolla a través del VHS-Lernportal, una plataforma educativa creada por la Asociación Alemana de Escuelas de Educación para Adultos (VHS) en conjunto con el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF).
Su objetivo es promover la inclusión, la formación profesional y la integración social mediante el aprendizaje del idioma. El programa está abierto a estudiantes, profesionales y personas que planean viajar o emigrar a Alemania, sin importar su edad o nivel educativo.
Cursos, niveles y contenidos
El portal ofrece numerosos materiales didácticos organizados por niveles, desde A1 hasta B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcerl).
Cada curso combina videos, audios, ejercicios interactivos y material descargable que recrea situaciones cotidianas, laborales y académicas en Alemania.
Al finalizar, los usuarios pueden obtener un certificado digital gratuito que acredita su nivel de competencia lingüística. Este diploma es reconocido por instituciones educativas y empleadores de Alemania.
Además del idioma, el sitio incluye tres áreas complementarias:
- Educación básica (grundbildung): para reforzar lectura, escritura, matemáticas y competencias digitales.
- Orientación profesional (berufsorientierung): guía práctica sobre cómo buscar empleo, redactar un currículum o prepararse para entrevistas en el mercado laboral alemán.
- Integración social: recursos pensados para migrantes y refugiados que buscan adaptarse a la cultura alemana y mejorar su comunicación diaria.
Cómo inscribirse paso a paso
Acceder al portal es sencillo y totalmente gratuito. Sólo se necesita internet y un dispositivo, ya sea computadora, tablet o smartphone.
- Ingresar al sitio oficial del VHS-Lernportal.
- Crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña.
- Elegir el curso de alemán o el módulo deseado.
- Confirmar el registro desde el correo recibido.
Una vez completado el proceso, se puede comenzar de inmediato con las lecciones, avanzar a ritmo propio y guardar el progreso en línea.
La iniciativa refuerza la política alemana de inclusión educativa y busca acercar herramientas de aprendizaje accesibles a quienes deseen ampliar sus oportunidades personales y profesionales a través del dominio del idioma.