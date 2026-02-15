Fe, ruta y resistencia: la historia detrás de la noche épica de Tucumán Central

“Desde un momento malo que tuvimos en el torneo, cuando perdimos dos partidos seguidos y empatamos otro, un amigo me invitó a su casa y me regaló una virgen de su madre, que había fallecido. ‘Llevala, sacala en los partidos y ella te ayudará’, me dijo. Así lo hice en todos los partidos y hoy también me ayudó. Y empezamos a levantar. Casualidad o como le llamen. Ahora nos tocó jugar en su casa. No sé si fue casualidad. Ahora tengo que cumplir la promesa y venir a peregrinar. Tendré que dejar esta virgen, que se nos rompió, y conseguir otra”, dijo después del partido.