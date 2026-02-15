Secciones
Tucumán Central consiguió el ascenso al Federal A

El “Rojo” de Villa Alem se coronó campeón tras vencer a General Paz Juniors por penales.

Hace 3 Hs
20:27 hs

Afuera y Tucumán Central asciende

20:27 hs

Felipe Estrada convierte el penal

20:26 hs

Gol de General Paz Junior

20:24 hs

Moyano ataja y definen si estaba adelantado o no

20:21 hs

Gol de Barrera

20:20 hs

Atajó Moyano nuevamente y siguen igualados

20:19 hs

Moyano atajó y siguen igualados

20:17 hs

Gol de General Paz Junior

20:17 hs

Gol de Krupoviesa para Tucumán Central

20:16 hs

Gol de Ponce para General Paz Junior

20:15 hs

Gol de Carlos Juárez para Tucumán Central

20:09 hs

Final del partido, se define por penales el ascenso

20:06 hs

Tiempo cumplido en Catamarca y adicionan tres minutos más

20:01 hs

Gol de Tucumán Central

19:59 hs

Moyano ataja lo que podría haber sido el segundo gol de la tarde

19:57 hs

Posición adelantada de Velardez

19:56 hs

Estrada sorprende al arquero del "Poeta", pero no lo logra

19:52 hs

Remate afuera de General Paz Junior

19:44 hs

Tiro de esquina para Tucumán Central

19:41 hs

Sale Bruno Medina lesionado

19:41 hs

Sale Julio Escobar

19:36 hs

Sale Matías Perdigon

19:36 hs

Saque de arco para General Paz Junior

19:32 hs

Amarilla para Maximiliano Ponce, capitán de General Paz Junior

19:29 hs

Ingresa Exequiel Martínez

19:28 hs

Sale Matías Smith con una dolencia

19:28 hs

Saque lateral

19:23 hs

El equipo de Arrieta busca el empate

19:22 hs

Inicio del segundo tiempo

19:03 hs

Termina el primer tiempo

18:59 hs

Amarilla para Matías Perdigon

18:55 hs

Piden asistencia medica para el 8 de General Paz Junior

18:53 hs

Moyano sostuvo el cero en su arco

18:52 hs

Falta para Tucumán Central

18:51 hs

Lateral para el "Rojo"

18:51 hs

Saque largo del "Poeta"

18:44 hs

Lateral para Tucumán Central

18:44 hs

Bruno Medina y un gran intento para el conjunto tucumano

18:41 hs

Gol del "Poeta"

18:39 hs

Falta del "Rojo"

18:38 hs

Se reanuda el partido

18:37 hs

Minutos de hidratación

18:34 hs

Saque de lateral de General Paz Junior

18:34 hs

Casi lo logra el Poeta"

18:24 hs

Tiro de esquina de Tucumán Central

18:22 hs

Bruno Medina casi logra el primer punto para el equipo tucumano

18:14 hs

Inició el partido

18:11 hs

Formación de Tucumán Central

René Daniel Moyano

Franco Simón Barrera

Julio Cayetano Escobar

Franco Orlando Flores 

César Daniel Abregú 

Marcelo Patricio Krupoviesa

Francisco Matías Smith

Bruno Ismael Medina

Diego Alberto Velárdez 

Diego Ezequiel Martínez 

Nestor Haroldo Tonini 

Víctor José Castaño

Carlos Roberto Cisneros

Felipe Estrada

Nelson Javier Martínez Llanos

Lautaro Benjamín Herrera

17:43 hs

Todo listo en el estadio Malvinas Argentinas.

17:42 hs

El posible "11" de Tucumán Central

Daniel Moyano; Franco Flores, Franco Barrera, Patricio Krupoviesa, Julio Escobar; Matías Smith, César Abregú, Matías Perdigón; Nelson Martínez Llanos, Diego Velárdez y Bruno Medina.

16:59 hs

Rumbo al estadio

A las 16.30, el plantel de Tucumán Central partió al estadio Malvinas Argentinas.

Rumbo al estadio
15:01 hs

Un clima distendido

Los jugadores de Tucumán Central esperan con ansias la final, aunque aprovechan para charlar y reírse entre todos.

Un clima distendido
15:00 hs

Así está el estadio de la Liga Catamarqueña

A tres horas del partido, la organización decidió regar el campo de juego para la final entre General Paz Juniors y Tucumán Central.

Así está el estadio de la Liga Catamarqueña
13:31 hs

Empieza a llegar la "marea roja"

Algunos fanáticos de Tucumán Central ya están en Catamarca.

Empieza a llegar la marea roja
13:30 hs

Controles exhaustivos

Al ingresar a Catamarca, los hinchas de Tucumán Central son requisados por la Policía local a la altura de la localidad de La Merced. También existen otros controles, pero de menor intensidad. Según pudo averiguar LA GACETA, el procedimiento obliga a los hinchas a bajarse del colectivo, presentar DNI y entrada, y luego suben a los perros a los vehículos.

Controles exhaustivos
11:19 hs

El plantel partirá al estadio a las 15.45

Tucumán Central saldrá del hotel Ancasti a las 15.45 y será custodiado por la Policía de Catamarca. Vale mencionar que la parcialidad roja ocupará las tribunas Sur y Este en el estadio de la Liga Catamarqueña.

09:22 hs

Una charla técnica antes de la gran final

Anoche, antes de la cena, Walter Arrieta dio una charla técnica junto a todos sus jugadores donde mostró algunos puntos a tener en cuenta para el duelo frente a General Paz Juniors. 

Una charla técnica antes de la gran final
09:09 hs

Hinchas ilusionados

Los fanáticos de Tucumán Central se reunieron en Avenida Juan B. Justo 1500 para partir rumbo a Catamarca. El partido es a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña. Se espera alrededor de 700 hinchas del "Rojo".

Hinchas ilusionados

Lo que tenés que saber

La final de Tucumán Central se jugará hoy a las 18 en el estadio de la Liga Catamarqueña, donde el “Rojo” buscará el ascenso al Federal A. Se esperan alrededor de 700 hinchas tucumanos acompañando al equipo en una jornada que promete un gran marco. El partido será transmitido por los streams de La Tribuna Amateur y de Más Deportes, y podrá verse en vivo a través de sus canales oficiales de YouTube.

Comentarios