Tucumán Central consiguió el ascenso al Federal A

13:30 hs

Controles exhaustivos

Al ingresar a Catamarca, los hinchas de Tucumán Central son requisados por la Policía local a la altura de la localidad de La Merced. También existen otros controles, pero de menor intensidad. Según pudo averiguar LA GACETA, el procedimiento obliga a los hinchas a bajarse del colectivo, presentar DNI y entrada, y luego suben a los perros a los vehículos.