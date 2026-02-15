Júpiter no es como creíamos: es más pequeño y más achatado de lo que dicen los libros

La clave de este giro inesperado surgió de los nuevos datos revelados por la NASA a partir de su misión Juno, que desde hace años orbita el planeta y permite observarlo con una precisión inédita. Esta información permitió a los científicos revisar las antiguas estimaciones (basadas en mediciones limitadas realizadas hace casi cinco décadas) y descubrir que la forma real de Júpiter es distinta de la que figuraba en los libros. El hallazgo no solo corrige su tamaño, sino que abre interrogantes más profundos sobre su estructura interna y la historia de su formación.