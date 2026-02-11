Este error al limpiar el baño es un "caldo de cultivo de bacterias", según los expertos

Niina Silander, otra experta en limpieza, explicó en el mismo medio que conviene limpiar la escobilla del inodoro al menos una vez a la semana al tirar de la cadena. También aconsejó cómo hacerlo: "Es más fácil enjuagar la escobilla al tirar de la cadena". Sin embargo, lo ideal es no quedarse ahí: "Después de usar el cepillo, también se debe rociar detergente directamente y enjuagarlo en un cubo limpio tirando de la cadena del inodoro". Sobre el secado, incide en el mismo truco que la otra experta: "Después, se recomienda dejarlo secar al aire".