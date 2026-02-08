Tafí A gritó campeón y las Intervillas tuvieron un cierre a la altura

En el pádel, Villa Nougués y Marcos Paz definían uno de los finalistas del Mixto. Concentración absoluta, festejos intensos y resignación inmediata en cada punto. Las tribunas también jugaban su partido, con voces que se cruzaban entre risas y bromas: “Quiero entrar yo”, “cómo nos recuperamos, eh”. Finalmente, la pareja integrada por los hermanos Joaquín y María Murga se impuso y llevó a Marcos Paz a la final. “Es la primera vez que jugamos juntos. Yo juego hace años, pero a ella le empezó a gustar hace poco y se animó. Está siendo muy divertido”, contó Joaquín. En la definición, Tafí A se quedó con el título, y Marcos Paz fue subcampeón. “El año que viene será”, prometió María.