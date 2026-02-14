Carnaval con alta ocupación y demoras en la 307: el viaje a los Valles puede extenderse más de dos horas

Cerca de las 10, LA GACETA recorrió la zona de Las Mesadas, donde se implementó un control vehicular que generó demoras de entre 20 y 30 minutos antes de que el tránsito comenzara a normalizarse. Debido al intenso flujo de autos, se prevé que esas esperas se repitan a lo largo de la jornada. Superado el puesto, el ascenso hacia la Quebrada del Indio presenta una condición dominante: carpeta asfáltica húmeda y circulación más lenta a medida que aumenta la pendiente y la densidad vehicular.