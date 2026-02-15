Secciones
Cómo anotarse a las Becas Fundación YPF y cobrar $450.000 por mes mientras estudiás

La convocatoria está dirigida a ingresantes y estudiantes avanzados de universidades públicas en carreras vinculadas a ingeniería, tecnología y ambiente, con inscripción online y cierre el 8 de marzo.

La Fundación YPF abrió la inscripción a su Programa de Becas de Grado 2026, una convocatoria pensada para estudiantes de universidades públicas que cursen carreras estratégicas para el desarrollo energético y tecnológico del país.

El programa no se limita a un apoyo económico. Incluye mentorías personalizadas, visitas a yacimientos, refinerías, Y-TEC y espacios clave de la industria, encuentros anuales entre becarios y cursos de formación en habilidades técnicas y blandas.

El plazo para completar la postulación y enviar la documentación es hasta el 8 de marzo de 2026.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria contempla dos perfiles:

Ingresantes a primer año:

- Tener hasta 24 años

- Egresados del secundario sin materias adeudadas

- Inscriptos en una carrera universitaria alcanzada por el programa

Estudiantes avanzados:

- Tener hasta 27 años

- Entre el 50% y el 70% de la carrera aprobada

- Haber comenzado la carrera a partir de 2021

En ambos casos deben cursar en universidades públicas de: Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe o Salta.

Qué carreras están incluidas

Aplica a ingenierías y licenciaturas vinculadas a:

- Petróleo, Energía, Minas, Materiales, Ambiente, Recursos Naturales

- Sistemas, Informática, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial

- Electrónica, Mecánica, Química, Aeronáutica, Transporte

- Geología, Geofísica, Geoquímica, Física, Química, Ciencias de la Atmósfera

Estas disciplinas son consideradas estratégicas para la industria energética.

Cuánto dinero otorga la beca

El beneficio económico es concreto: 9 cuotas mensuales de $450.000, que se pagan de abril a diciembre de 2026.

La duración inicial es de 9 meses, con posibilidad de renovación según desempeño y cumplimiento de requisitos. El cupo total de esta convocatoria es de 50 becas en todo el país.

Mentorías, visitas y formación extra

Quienes resulten becarios tendrán:

- Un mentor profesional de YPF de su misma disciplina durante toda la carrera

- Visitas a Vaca Muerta, refinerías, Y-TEC y centros de innovación

- Encuentro anual de becarios con presentación de proyectos del Ideatón

- Cursos en ciencia de datos, soft skills, idiomas, innovación, oratoria y tecnologías emergentes

El programa apunta a acompañar la transición entre la universidad y el mundo profesional.

Cómo es la inscripción paso a paso

La inscripción se realiza de manera online desde la web oficial https://fundacionypf.org.ar/. Allí hay que ingresar a la sección Becas y, cuando se habilita la convocatoria, hacer clic en Inscribirse, lo que redirecciona al formulario digital.

BECAS. Fundación YPF combina apoyo económico, mentorías y formación profesional para estudiantes de carreras estratégicas. BECAS. Fundación YPF combina apoyo económico, mentorías y formación profesional para estudiantes de carreras estratégicas. / CAPTURA DE PANTALLA

El formulario tiene 7 pasos, puede guardarse para continuarlo en otro momento y la postulación solo se considera válida cuando se completa y envía el paso final.

Se debe adjuntar en formato PDF, Word o JPG (menos de 2 MB):

- Certificado analítico

- Constancia de alumno regular o inscripción

- Carta de interés (máximo una carilla)

- Carta de recomendación

- DNI

- Certificado de discapacidad, si corresponde

Cómo se evalúan las postulaciones

Fundación YPF pondera:

- Situación socioeconómica

- Procedencia geográfica

- Promedio académico

- Motivación personal

- Género y comunidades priorizadas

- Habilidades blandas

Los resultados se publicarán en la web oficial del programa.

