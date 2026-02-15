Cómo anotarse a las Becas Fundación YPF y cobrar $450.000 por mes mientras estudiás

La Fundación YPF abrió la inscripción a su Programa de Becas de Grado 2026, una convocatoria pensada para estudiantes de universidades públicas que cursen carreras estratégicas para el desarrollo energético y tecnológico del país.
El programa no se limita a un apoyo económico. Incluye mentorías personalizadas, visitas a yacimientos, refinerías, Y-TEC y espacios clave de la industria, encuentros anuales entre becarios y cursos de formación en habilidades técnicas y blandas.
El plazo para completar la postulación y enviar la documentación es hasta el 8 de marzo de 2026.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria contempla dos perfiles:
Ingresantes a primer año:
- Tener hasta 24 años
- Egresados del secundario sin materias adeudadas
- Inscriptos en una carrera universitaria alcanzada por el programa
Estudiantes avanzados:
- Tener hasta 27 años
- Entre el 50% y el 70% de la carrera aprobada
- Haber comenzado la carrera a partir de 2021
En ambos casos deben cursar en universidades públicas de: Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe o Salta.
Qué carreras están incluidas
Aplica a ingenierías y licenciaturas vinculadas a:
- Petróleo, Energía, Minas, Materiales, Ambiente, Recursos Naturales
- Sistemas, Informática, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial
- Electrónica, Mecánica, Química, Aeronáutica, Transporte
- Geología, Geofísica, Geoquímica, Física, Química, Ciencias de la Atmósfera
Estas disciplinas son consideradas estratégicas para la industria energética.
Cuánto dinero otorga la beca
El beneficio económico es concreto: 9 cuotas mensuales de $450.000, que se pagan de abril a diciembre de 2026.
La duración inicial es de 9 meses, con posibilidad de renovación según desempeño y cumplimiento de requisitos. El cupo total de esta convocatoria es de 50 becas en todo el país.
Mentorías, visitas y formación extra
Quienes resulten becarios tendrán:
- Un mentor profesional de YPF de su misma disciplina durante toda la carrera
- Visitas a Vaca Muerta, refinerías, Y-TEC y centros de innovación
- Encuentro anual de becarios con presentación de proyectos del Ideatón
- Cursos en ciencia de datos, soft skills, idiomas, innovación, oratoria y tecnologías emergentes
El programa apunta a acompañar la transición entre la universidad y el mundo profesional.
Cómo es la inscripción paso a paso
La inscripción se realiza de manera online desde la web oficial https://fundacionypf.org.ar/. Allí hay que ingresar a la sección Becas y, cuando se habilita la convocatoria, hacer clic en Inscribirse, lo que redirecciona al formulario digital.
El formulario tiene 7 pasos, puede guardarse para continuarlo en otro momento y la postulación solo se considera válida cuando se completa y envía el paso final.
Se debe adjuntar en formato PDF, Word o JPG (menos de 2 MB):
- Certificado analítico
- Constancia de alumno regular o inscripción
- Carta de interés (máximo una carilla)
- Carta de recomendación
- DNI
- Certificado de discapacidad, si corresponde
Cómo se evalúan las postulaciones
Fundación YPF pondera:
- Situación socioeconómica
- Procedencia geográfica
- Promedio académico
- Motivación personal
- Género y comunidades priorizadas
- Habilidades blandas
Los resultados se publicarán en la web oficial del programa.