Bad Bunny y un mensaje que dio la vuelta al mundo

A favor y en contra

En una sociedad de enjambres, para tomar prestada la metáfora de Byung Chul-Han, donde son legión quienes se definen no por aquello que reivindican sino por aquello que los indigna, se han desatado afiebradas querellas entre defensores y detractores de la actuación de Bad Bunny. Lo llevan del cielo al infierno, sin escala alguna en ningún purgatorio. Los ditirámbicos lo encumbran a la categoría de ser la nueva voz de los que tienen voz y la frase “Lo único más fuerte que el odio es el amor” amenaza con convertirse en una suerte de credo pandémico, que contagiará remeras, tazas y tatuajes. Los demonizadores, en cambio, sostienen que se le ha faltado el respeto a los estadounidenses, porque el Súper Tazón no es una final del Mundial de la FIFA, en el que compiten países de todo el globo, sino una final entre equipos de EE.UU. (en este caso, los Seattle Seahawks contra los New England Patriots). Por caso, sólo se canta el himno de ese país.