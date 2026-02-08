Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Esta semana te verás envuelto en una intensidad pasional que podría nublar tu juicio; recuerda que tu pareja puede no estar en la misma sintonía, así que evita asustar al otro con demasiada vehemencia. En el plano material, cumplirás con tus misiones, pero es vital que no te plantees metas imposibles y te enfoques en negocios a corto plazo que resultarán muy interesantes.