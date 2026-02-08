Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero

Bajo la guía de Kirón, los movimientos celestiales de estos días sugieren una etapa de definiciones clave, donde la introspección será tan necesaria como la acción directa para alcanzar el bienestar emocional y la estabilidad financiera.

Horóscopo semanal: qué dicen los astros sobre el amor y el dinero del 8 al 14 de febrero horóscopo
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Esta semana estará marcada por la energía renovadora de febrero, un período donde los astros nos invitan a equilibrar nuestras pasiones personales con las responsabilidades del entorno. Bajo la guía de Kirón, los movimientos celestiales de estos días sugieren una etapa de definiciones clave, donde la introspección será tan necesaria como la acción directa para alcanzar el bienestar emocional y la estabilidad financiera.

Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

Un fin de semana de buena fortuna: los signos del horóscopo chino que atraerán la suerte y el amor

El destino de cada signo en el amor y el dinero, y la clave necesaria para transitar los próximos siete días con sabiduría aparecen. Es un momento ideal para dejar atrás las dudas y confiar en el instinto, permitiendo que la configuración astral de este 2026 nos impulse hacia nuevas metas y reencuentros significativos.

Horóscopo semanal del 8 al 14 de febrero

Aries

Esta semana te verás envuelto en una intensidad pasional que podría nublar tu juicio; recuerda que tu pareja puede no estar en la misma sintonía, así que evita asustar al otro con demasiada vehemencia. En el plano material, cumplirás con tus misiones, pero es vital que no te plantees metas imposibles y te enfoques en negocios a corto plazo que resultarán muy interesantes.

Tauro

Se avecina una etapa de renovadas esperanzas donde las relaciones se consolidan o se resuelven de manera definitiva, brindándote una alegría íntima muy especial. En lo laboral, gozarás de libertad de acción, aunque será fundamental que instruyas bien a tus colaboradores y sepas dejar ir a las personas ineficientes para poder disfrutar de tu ocio creativo.

Géminis

El amor te presenta tentaciones y espejismos, por lo que debes tener cuidado con los romances prohibidos para no salir lastimado. Profesionalmente, es un buen momento para liderar grupos, aunque esto implique poner distancia con viejos compañeros; piensa bien tus jugadas y no arriesgues lo que has construido por un impulso pasajero.

Cáncer

Experimentarás una entrega afectiva que te dará nuevas fuerzas, perdiendo el miedo al compromiso ya que tu libertad no se verá amenazada. En el dinero, rodearte de un equipo detallista permitirá que todo marche sin trabas, generando ganancias importantes; recuerda que para imponer tu estilo de trabajo solo necesitas apelar al diálogo.

Leo

Te costará sentirte plenamente libre al tomar decisiones, pero es un momento clave para luchar por mejorar tus vínculos importantes con el apoyo de tu familia. Respecto a tus finanzas, la rutina ya no es una opción; busca aliados para realizar un cambio drástico en tu economía y deja de lado los miedos que solo habitan en tu mente.

Virgo

Atraviesas una etapa de contrastes donde algunas parejas podrían entrar en crisis, exigiendo que establezcas prioridades claras a pesar de tu buen ánimo general. En el trabajo, las relaciones están tensas y la ansiedad podría traicionarte; lo ideal es poner a cada uno en su sitio y confiar plenamente en tu instinto si alguien te genera desconfianza.

Libra

La melancolía te impulsará a buscar refugio en el hogar y en el afecto de tus amigos, siendo vital que evites los celos para mantener la armonía. En cuanto al dinero, una administración inteligente te permitirá sortear imprevistos laborales; guarda una parte de tus ingresos y no temas a los desafíos, pues tu capacidad para superarlos es enorme.

Escorpio

Te encuentras muy movilizado emocionalmente, navegando entre ilusiones y realidades, por lo que debes observar bien con quién te comprometes antes de dar un paso final. En el ámbito económico, los acuerdos ventajosos llegarán a través del buen humor con tus colegas; no desistas de tus metas, ya que tus sueños tienen grandes posibilidades de hacerse realidad.

Sagitario

Mientras el mundo parece ir a mil por hora, tú sentirás la necesidad de marchar con calma para preservar la unidad ante cualquier conflicto afectivo. Para mejorar tu situación financiera, no bastará con ofrecer un buen servicio, sino que deberás ajustar tus números con precisión; recuerda que, aunque existan riesgos, esta es una semana para apostar y ganar.

Capricornio

A pesar de las demandas de tu entorno familiar, lograrás mantener la calma y la complicidad con tu pareja, siempre que sepas establecer límites saludables. En lo profesional, evita ceder ante personas que exigen mucho y aportan poco; si logras mantenerte firme, la fortuna te sonreirá, recordando que hoy la amistad puede ser más relevante que la simple atracción.

Acuario

Es momento de soltar las lamentaciones por situaciones pasadas y salir a respirar nuevos aires, ya que el aislamiento no te ayudará a sanar. En lo económico, estás bien posicionado y los vaivenes del mercado no lograrán debilitarte; acepta que es imposible controlarlo todo y permite que las cosas fluyan de manera natural.

Piscis

Se vislumbra un horizonte de estabilidad donde podrías construir algo grande o vivir un reencuentro inesperado que fortalezca tus raíces afectivas. En el trabajo, lo más sabio será conservar tus fuerzas y no embarcarte en proyectos nuevos por ahora; mantén la perspectiva sobre tus gastos y verás cómo tus apuros económicos llegan a su fin.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Córdoba

Así es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Córdoba

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte un 2026 tenso para Argentina

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte un 2026 tenso para Argentina

Horóscopo chino: por qué Ludovica Squirru pide prestar atención a la energía del Caballo de Fuego

Horóscopo chino: por qué Ludovica Squirru pide prestar atención a la energía del Caballo de Fuego

Horóscopo del portal 2/2: ¿cómo afecta este día a cada signo del zodíaco y cómo aprovecharlo?

Horóscopo del portal 2/2: ¿cómo afecta este día a cada signo del zodíaco y cómo aprovecharlo?

Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre
2

De tortuga a liebre

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
3

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
4

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
5

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Comentarios