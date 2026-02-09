Horóscopo: ¿qué signos encontrarán el amor antes del 14 de febrero?

Este lunes llega con una fuerte carga emocional para todo el zodíaco. La Luna en Escorpio impulsa un clima profundo, intuitivo y reservado, ideal para encarar conversaciones honestas, revisar vínculos y tomar decisiones largamente postergadas. La jornada exige abandonar la charla ligera para ir directamente al grano, resolviendo de una vez los temas pendientes en el amor, el trabajo y la economía personal.