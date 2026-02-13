¿Colapinto llega a Netflix? El adelanto de la serie de la Fórmula 1 encendió las expectativas

Falta apenas una semana para que los motores vuelvan a rugir en Australia y la temporada 2026 de la Fórmula 1 levante el telón. Pero antes de que los autos se enciendan en pista, Netflix calentará el ambiente con el estreno de la octava temporada de Drive to Survive, la serie que transformó la manera de consumir el “Gran Circo” y amplió la audiencia global de la categoría. El adelanto, lanzado como anticipo del estreno previsto para el 27 de febrero, dejó una certeza: el argentino Franco Colapinto tendrá protagonismo. Y no será menor. En el tráiler aparece rodeado de cámaras, micrófonos y periodistas, en una escena breve pero potente que ya empezó a circular con fuerza en redes sociales.