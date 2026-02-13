¿Colapinto llega a Netflix? El adelanto de la serie de la Fórmula 1 encendió las expectativas

Falta apenas una semana para que los motores vuelvan a rugir en Australia y la temporada 2026 de la Fórmula 1 levante el telón. Pero antes de que los autos se enciendan en pista, Netflix calentará el ambiente con el estreno de la octava temporada de Drive to Survive, la serie que transformó la manera de consumir el “Gran Circo” y amplió la audiencia global de la categoría. El adelanto, lanzado como anticipo del estreno previsto para el 27 de febrero, dejó una certeza: el argentino Franco Colapinto tendrá protagonismo. Y no será menor. En el tráiler aparece rodeado de cámaras, micrófonos y periodistas, en una escena breve pero potente que ya empezó a circular con fuerza en redes sociales.
“¿Pueden dejar de seguirme?”, lanza Colapinto, con gesto incómodo (aunque posiblemente cargado de ironía), mientras camina por el paddock. La frase dura apenas segundos, pero alcanza para instalar uno de los ejes narrativos que promete la temporada: la presión sobre el piloto argentino en su desembarco definitivo en la Fórmula 1 y el contexto convulsionado dentro de Alpine F1 Team.
Como es habitual, la serie no se queda en la superficie deportiva. Drive to Survive apuesta a mostrar el costado más crudo del paddock: radios calientes, reuniones a puertas cerradas, miradas tensas en el box y decisiones que se toman en silencio pero repercuten fuerte. Y en ese escenario aparece otro protagonista inevitable: Flavio Briatore. El italiano, histórico y controvertido personaje de la categoría, hoy figura central en la estructura de Alpine, también ocupa un lugar destacado en el tráiler.
En un intercambio que promete generar ruido, ante la pregunta directa sobre Jack Doohan (“¿Te gusta despedir gente?”) Briatore responde sin rodeos: “Si la gente no hace su trabajo, sí”.
El corte es seco. La frase no tiene matices. Y la edición deja claro que la tensión interna en la escudería francesa será uno de los grandes focos de la temporada. Alpine llega a este nuevo ciclo en plena reconstrucción deportiva, con cambios estructurales, reordenamientos internos y la necesidad urgente de volver a ser competitivo en una parrilla cada vez más exigente.
En ese tablero complejo, Colapinto aparece como una de las piezas más observadas. El argentino, que fue construyendo su camino paso a paso en categorías formativas y supo aprovechar cada oportunidad, ahora queda expuesto a la lupa global de Netflix. Y eso no es menor: la serie tiene la capacidad de amplificar conflictos, tensiones y egos, pero también de consolidar figuras.
Para el público argentino, su aparición en Drive to Survive tiene un valor simbólico adicional. No se trata solo de verlo en pista, sino de acceder a los pasillos, a los momentos de presión y a la intimidad competitiva de un equipo que atraviesa decisiones fuertes. El desembarco definitivo en la Fórmula 1 no es únicamente deportivo: es mediático, comercial y emocional.
El estreno de la octava temporada llega, además, estratégicamente ubicado: una semana antes del arranque en Australia. Un movimiento que suaviza la espera y, al mismo tiempo, eleva la temperatura competitiva antes de que el semáforo se apague.