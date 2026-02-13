Secciones
Franco Colapinto giró con Alpine en la pretemporada de la Fórmula 1: cómo le fue en la primera sesión del viernes en Bahréin

El piloto argentino trabajó con el A526, completó una extensa tanda y se metió entre los mejores registros de la práctica matutina.

BUEN RITMO. El argentino completó el plan del equipo y se mantuvo entre los tiempos de referencia durante la tanda matutina. BUEN RITMO. El argentino completó el plan del equipo y se mantuvo entre los tiempos de referencia durante la tanda matutina. ./X @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

Franco Colapinto volvió a subirse al auto y respondió con vueltas. En una mañana clave para la Fórmula 1 en Sakhir, el argentino dejó atrás los contratiempos de los días previos, completó el trabajo previsto por el equipo y cerró la tanda con el sexto registro de manera extraoficial.

El piloto de Alpine F1 Team marcó 1m36s874 como mejor referencia tras 64 giros al trazado de Bahréin. En este tipo de ensayos el foco está puesto en reunir información, probar configuraciones y entender el comportamiento del A526 en diferentes condiciones de pista y compuestos.

Después de la ausencia en la segunda jornada y de las interrupciones que habían afectado tanto a él como a su compañero Pierre Gasly, el desarrollo de la actividad fue limpio. No hubo detenciones ni banderas rojas vinculadas al auto del pilarense, algo que permitió avanzar con el plan de trabajo completo.

Colapinto comenzó con neumáticos medios y luego pasó a tandas con blandos para evaluar respuestas más cercanas a situaciones de clasificación. A medida que sumó kilómetros fue bajando sus tiempos hasta establecer esa vuelta que lo dejó a 2s956 de la punta.

Arriba en la tabla apareció George Russell, que con el Mercedes clavó 1m33s918 luego de 78 vueltas. Detrás se ubicó Lewis Hamilton con Ferrari, mientras que Max Verstappen acomodó al Red Bull en el tercer lugar. Más atrás quedaron Oliver Bearman con Haas y el resto del pelotón.

En cuanto al kilometraje, el que más giró fue Liam Lawson, con 84 pasos por la recta principal. En el otro extremo, Valtteri Bottas apenas pudo completar 37 vueltas antes de quedar detenido y generar una neutralización.

La sesión se puso en marcha a las 4 de la madrugada de Argentina y se extendió hasta las 8. La actividad continuará desde las 9 hasta las 13, y en el caso de Alpine el argentino seguirá al volante para completar el último turno del día.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 TeamBahrein
