Preocupación automotriz: hasta el 5 de febrero, sólo se habían recibido 6.500 altas

De acuerdo a datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (Siomaa), entidad que trabaja en conjunto con la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), hasta el 5 de febrero, solo se habían recibido 6.500 altas de vehículos, lo que proyectando sobre los días hábiles que quedan del mes (que tiene dos días de feriado por carnaval), arrojaría un número muy optimista entre 32.000 y 35.000 operaciones.