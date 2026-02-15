Preocupación automotriz: hasta el 5 de febrero, sólo se habían recibido 6.500 altas

Las ventas de autos 0 km de febrero no comenzaron como el sector esperaba, después de alcanzar los 65.000 patentamientos en el primer mes del año.
La baja de ventas preocupa porque tras no conseguir igualar siquiera los casi 70.000 patentamientos de enero 2025, la vara sigue estando alta. Si bien febrero históricamente es un mes con menor cantidad de operaciones que enero, la cifra que debería superarse para recuperar parte de los 5.000 autos que no se vendieron en enero es de 44.569 unidades totales.
De acuerdo a datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (Siomaa), entidad que trabaja en conjunto con la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), hasta el 5 de febrero, solo se habían recibido 6.500 altas de vehículos, lo que proyectando sobre los días hábiles que quedan del mes (que tiene dos días de feriado por carnaval), arrojaría un número muy optimista entre 32.000 y 35.000 operaciones.
El primer análisis que hacen las fábricas es que cada vez que baja el dólar, inmediatamente se enfría el mercado, por la especulación de los usuarios argentinos, acostumbrados a lidiar con inflación y descapitalización de sus ahorros.