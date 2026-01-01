Los 10 autos más vendidos de diciembre 2025: el año cerró con un crecimiento del 50% de ventas

Desde enero del año pasado se auguraba un incremento en las ventas del sector automotriz, motivado por un conjunto de factores que incluyeron la disminución y eliminación de impuestos, la estabilización del tipo de cambio, la apertura de importaciones, la vuelta del crédito y la financiación, entre otros. Con optimismo, las fábricas, importadores, terminales de venta y concesionarios pronosticaban un año con ventas récord respecto a los últimos 10 años. Finalmente, la Asociación de Concesionarios Automotrices de la República Argentina (Acara) terminó por compartir cuáles fueron los autos más vendidos de diciembre.
Aunque las expectativas no llegaron a concretarse, la mejora quedó marcada. Las ventas fueron buenas: un 47,8% más que en 2024, pero no llegaron a las 650 mil unidades que se esperaban. Los números de 2025 son similares a los obtenidos hace siete años. Aun así, el sector sigue siendo optimista con el rumbo actual y especula vender 700 mil unidades este año.
Las ventas de autos de diciembre 2025
Durante el último mes del calendario se vendieron 23.997 vehículos, lo que representa un aumento del 10,3% respecto al mismo mes de 2024, pero una merma del 32,3% respecto a noviembre de 2025. El volumen de ventas se explica por la histórica costumbre de los consumidores argentinos de esperar a enero para hacer sus compras.
Toyota Hilux alcanzó 1.805 unidades vendidas en diciembre, seguida por Ford Ranger que sumó 964. Luego se posicionó Volkswagen Tera con 847 unidades, Ford Territory con 807 y el top 5 se cierra con Volkswagen Polo, que vendió 800 unidades este último mes.
Los 10 autos más vendidos de diciembre
- Volkswagen Tera: 841 unidades vendidas
- Volkswagen Polo: 800 unidades vendidas
- Peugeot 208: 780 unidades vendidas
- Fiat Cronos: 734 unidades vendidas
- Chevrolet Tracker: 620 unidades vendidas
- Chevrolet Onix: 609 unidades vendidas
- Toyota Yaris: 593 unidades vendidas
- Renault Kwid: 464 unidades vendidas
- Peugeot 2008: 432 unidades vendidas
- Renault Kangoo: 429 unidades vendidas
El balance de la industria automotriz en 2025
“El cierre del año muestra un mercado que volvió a crecer en niveles que no veíamos desde 2018”, expresó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en un comunicado con el resumen de los números del año.
Toyota fue la marca más vendida y su modelo de pick-up mediana Hilux, habiendo patentado 30.768 unidades, fue el vehículo consagrado del año. En esta línea, con 30.150 autos vendidos en 2025, el Toyota Yaris se llevó el título del auto más vendido, seguido de cerca por el Fiat Cronos, que anotó 29.905 unidades.
En el último tiempo se vivió una oleada de desembarcos de marcas de origen chino desconocidas o poco conocidas en nuestro país. De ese origen, Baic importó 4.578 unidades a lo largo del año, versus las 776 que ingresó en 2024, dando un crecimiento del 489,9% y ostentando ahora el título de la marca china con mayores ventas en el mercado argentino.