Los 10 autos más vendidos de diciembre 2025: el año cerró con un crecimiento del 50% de ventas

Desde enero del año pasado se auguraba un incremento en las ventas del sector automotriz, motivado por un conjunto de factores que incluyeron la disminución y eliminación de impuestos, la estabilización del tipo de cambio, la apertura de importaciones, la vuelta del crédito y la financiación, entre otros. Con optimismo, las fábricas, importadores, terminales de venta y concesionarios pronosticaban un año con ventas récord respecto a los últimos 10 años. Finalmente, la Asociación de Concesionarios Automotrices de la República Argentina (Acara) terminó por compartir cuáles fueron los autos más vendidos de diciembre.