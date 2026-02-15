Salarios con más estabilidad: empresas proyectan dejar atrás la volatilidad que incidió en los pagos

El mercado laboral argentino encara el 2026 con un cambio de paradigma en la recomposición de ingresos. Tras un 2025 firmado por la urgencia de seguirle el ritmo a la inflación, las compañías del sector privado están virando hacia una estrategia de mayor previsibilidad. Según un informe de PwC Argentina, que relevó a 148 organizaciones, el objetivo para este año es alinear los incrementos con una dinámica de precios más estable.