Mercado laboral 2026: crece el optimismo de las empresas, pero los trabajadores son más cautos

El Workmonitor de Randstad presenta datos globales y locales sobre cómo proyectan el año laboral los empleadores y los trabajadores, con diferencias claras entre ambos grupos.

EXPECTATIVAS. El 95% de empresas y 51% de trabajadores proyectan mejora. En Argentina: 98% de empleadores y 45% de talento prevén un año favorable.
Hace 1 Hs

El estudio Workmonitor, que Randstad realiza en 35 países, ofrece un panorama sobre cómo empresas y trabajadores anticipan el 2026. Los datos globales muestran niveles de confianza diferentes entre ambos actores al proyectar el año laboral.

A partir de estos resultados, el informe permite identificar tendencias y factores que podrían influir en la dinámica del empleo durante los próximos meses.

Expectativas globales

El Workmonitor 2026 releva cómo proyectan el año laboral organizaciones y trabajadores a nivel internacional. En el promedio de los 35 países incluidos en el estudio, el 95% de los empleadores anticipa que su actividad crecerá durante 2026, lo que muestra un inicio de año con alto nivel de confianza entre las compañías.

Del lado del talento, el 51% de los trabajadores espera una mejora en su situación laboral a lo largo del año. Este porcentaje refleja una expectativa más moderada respecto del escenario global previsto por las empresas y marca la distancia principal que registra el estudio en su lectura internacional.

EXPECTATIVAS. El 95% de empresas y 51% de trabajadores proyectan mejora. En Argentina: 98% de empleadores y 45% de talento prevén un año favorable. EXPECTATIVAS. El 95% de empresas y 51% de trabajadores proyectan mejora. En Argentina: 98% de empleadores y 45% de talento prevén un año favorable. / CAPTURA DE PANTALLA

Las expectativas en la Argentina

En el análisis local, el informe registra un nivel aún mayor de confianza entre los empleadores: el 98% prevé crecimiento de su actividad este año. 

Entre los trabajadores, en cambio, el 45% espera una mejora en su situación laboral. Esta proyección muestra una postura más cautelosa que la del promedio global y evidencia una diferencia marcada entre la visión empresarial y la percepción del talento dentro del país.

Cómo se ubican los resultados locales dentro del informe

Si bien la brecha entre empresas y trabajadores aparece en varios de los mercados relevados, el estudio indica que la distancia entre expectativas al inicio del año es particularmente amplia a nivel local. 

El informe no profundiza en causas específicas, pero sí ordena los datos de modo que permite observar esta diferencia en relación con las tendencias globales.

Factores que podrían influir en el año laboral

El Workmonitor identifica elementos que podrían condicionar la dinámica del empleo durante 2026 tanto en el país como a nivel internacional. Entre ellos se destacan:

- reorganización de equipos y procesos internos,

- estrategias de retención de talento,

- competencia por perfiles con experiencia específica,

- importancia del clima laboral como criterio de permanencia o cambio.

Estos factores aparecen como tendencias recurrentes en los distintos mercados analizados.

Tres datos clave del estudio

- 95% de optimismo empresarial global.

- 51% de trabajadores globales con expectativa de mejora.

- 98% de confianza empresarial y 45% de optimismo del talento en el país.

Con estas cifras, el Workmonitor muestra un 2026 que inicia con un contraste entre expectativas empresariales y percepciones de los trabajadores. 

El informe funciona como una referencia inicial para seguir cómo evolucionará el mercado laboral en los próximos meses, tanto a nivel global como local.

