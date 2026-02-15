Secciones
EconomíaNoticias económicas

El dólar siguió a la baja: el valor oficial cayó $30 en la última semana

El segmento mayorista operó por debajo de los $1.400 por primera vez en octubre.

DÓLAR. La cotización oficial registró una fuerte caída en la última semana. DÓLAR. La cotización oficial registró una fuerte caída en la última semana.
Hace 3 Hs

El dólar oficial cerró el último viernes a $1.420 en las pantallas del Banco Nación, $30 menos que en el inicio de la semana. El Banco Central (BCRA) compró US$42 millones y acumula US$932 millones en lo que va de febrero.

El segmento mayorista operó por debajo de los $1.400 por primera vez en octubre. El tipo de cambio cerró a $1.399,50. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4,5%, despegándose 11% del techo de la banda, según analizó la consultora LCG. 

El resto de las opciones cambiarias también mostró bajas en los últimos días. El MEP cotizó a $1.423,60 y el contado con liquidación a $1.473,06. Con estas cifras, la moneda estadounidense está en su nivel más bajo en tres meses. 

Reservas del BCRA

El retroceso del tipo de cambio se da a pesar de la demanda del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario, donde ya suma compras por más de US$ 932 millones para fortalecer las reservas en lo que va de febrero. En esta semana, totalizó compras por US$ 615 millones.

La contracara del tipo de cambio a la baja es el aumento de la demanda de pesos, que el BCRA abastece con sus compras de dólares. A diferencia de otros meses de febrero, este año la necesidad de moneda local se extendió más allá del primer mes del año.

Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoGobierno nacionalSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
J.P. Morgan proyecta que Argentina podría recuperar el estatus de mercado emergente

J.P. Morgan proyecta que Argentina podría recuperar el estatus de "mercado emergente"

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Volvió el ahorro en combustibles: el paso a paso para recuperar hasta $60.000 con Banco Nación

Volvió el ahorro en combustibles: el paso a paso para recuperar hasta $60.000 con Banco Nación

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios