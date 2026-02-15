El dólar siguió a la baja: el valor oficial cayó $30 en la última semana

El dólar oficial cerró el último viernes a $1.420 en las pantallas del Banco Nación, $30 menos que en el inicio de la semana. El Banco Central (BCRA) compró US$42 millones y acumula US$932 millones en lo que va de febrero.
El segmento mayorista operó por debajo de los $1.400 por primera vez en octubre. El tipo de cambio cerró a $1.399,50. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4,5%, despegándose 11% del techo de la banda, según analizó la consultora LCG.
El resto de las opciones cambiarias también mostró bajas en los últimos días. El MEP cotizó a $1.423,60 y el contado con liquidación a $1.473,06. Con estas cifras, la moneda estadounidense está en su nivel más bajo en tres meses.
Reservas del BCRA
El retroceso del tipo de cambio se da a pesar de la demanda del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario, donde ya suma compras por más de US$ 932 millones para fortalecer las reservas en lo que va de febrero. En esta semana, totalizó compras por US$ 615 millones.
La contracara del tipo de cambio a la baja es el aumento de la demanda de pesos, que el BCRA abastece con sus compras de dólares. A diferencia de otros meses de febrero, este año la necesidad de moneda local se extendió más allá del primer mes del año.