Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió la racha compradora y sumó U$S42 millones durante la jornada de hoy. Así desde el inicio de 2026, la entidad monetaria acumuló más de U$S2.000 millones, cifra que supera el 20% de la meta anual de reservas establecida.
Durante este período de 30 ruedas, las compras totalizaron U$S2.089 millones en el marco de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Las operaciones se realizan mediante emisión de pesos no esterilizados, lo que permite sostener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de licitaciones de deuda en moneda local.
Las reservas internacionales se ubican actualmente en U$S45.158 millones, tras una suba diaria de U$S102 millones. En el último mes, el stock alcanzó un máximo desde agosto de 2021 al tocar U$S46.240 millones, impulsado en parte por el aumento del precio internacional del oro, que llegó a U$S5.058 por onza.
Este activo, considerado refugio en períodos de incertidumbre, impacta directamente en el balance del BCRA, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.
El flujo de divisas hacia la autoridad monetaria se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones agroindustriales y la emisión de deuda de empresas privadas. El organismo anticipa que aún resta el ingreso de emisiones externas del sector corporativo, lo que podría incrementar la oferta de dólares en el mercado oficial. Según la consultora PwC, durante 2025 las compañías argentinas colocaron deuda por más de U$S20.000 millones, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de ese año.