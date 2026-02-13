Reservas en alza: el Banco Central compró U$S42 millones y encadenó 30 jornadas con saldo positivo

El flujo de divisas hacia la autoridad monetaria se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones agroindustriales y la emisión de deuda de empresas privadas. El organismo anticipa que aún resta el ingreso de emisiones externas del sector corporativo, lo que podría incrementar la oferta de dólares en el mercado oficial. Según la consultora PwC, durante 2025 las compañías argentinas colocaron deuda por más de U$S20.000 millones, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de ese año.