Volvió el ahorro en combustibles: el paso a paso para recuperar hasta $60.000 con Banco Nación

Se relanzaron los beneficios en combustibles con reintegros de hasta el 30%. Mirá las opciones.

Hace 1 Hs

Ahora, cargar combustible vuelve a tener un alivio significativo. El Banco Nación (BNA) reactivó su alianza con la billetera virtual MODO para ofrecer un 30% de reintegro en las principales petroleras del país: YPF, Shell, Axion y Gulf.

El beneficio no es solo un descuento, sino una oportunidad de ahorro escalonado. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, por cliente y por cada bandera (marca) de estación de servicio. Esto significa que un usuario que distribuya sus cargas entre las cuatro petroleras adheridas podrá acumular una devolución total de $60.000 durante el mes.

Para alcanzar el tope de $15.000 en una sola marca, el consumo mensual debe ser de al menos $50.000.

Requisitos y fechas clave:

-Días: solo los viernes de febrero (6, 13, 20 y 27).

-Medio de pago: exclusivamente con tarjetas de Crédito Visa o Mastercard del BNA a través de la app MODO BNA+.

-Quedan excluidos: pagos con tarjeta de débito, transferencias o saldo en cuenta, y transacciones realizadas fuera de la aplicación.

-Acreditación: el dinero no se descuenta en el surtidor; se acreditará en la cuenta del titular dentro de los 30 días posteriores a la compra.

