Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes el dato de inflación correspondiente a enero, que arrojó una variación del 2,9% mensual y del 32,4% interanual.
Con esos números, la Argentina se ubicó como el país con la segunda inflación más alta de América Latina, solo detrás de Venezuela. En el caso venezolano, la inflación interanual llegó al 556% en diciembre, según datos de Bloomberg. Sin embargo, ya no se dispone de cifras mensuales actualizadas debido a que el Observatorio Venezolano de Finanzas dejó de publicar esa información.
El tercer lugar regional fue para Bolivia, que en enero registró 1,31% de inflación mensual y 19,64% interanual. Luego se ubicaron Colombia (1,18% mensual y 5,35% interanual), Cuba (0,88% y 14,07%), Paraguay (0,60% y 2,7%), Chile (0,40% y 2,8%), México (0,38% y 3,79%), Brasil (0,33% y 4,44%) y Perú (0,10% y 1,7%).
Uruguay cerró el listado regional con una deflación mensual del 0,10%, aunque con una inflación interanual del 3,46%, consignó el diario La Nación.
El escenario global
A nivel mundial, además de Venezuela, otros países también superan a la Argentina en inflación. Entre ellos figura Irán, con 3,8% mensual y 48,6% interanual, y Sudán del Sur, que registra 112,6% anual (con un último dato intermensual del 2,3%).
Por detrás de la Argentina se ubican Turquía, con una inflación interanual del 30,65% (4,84% mensual); Malawi, con 26%; Haití, con 25% (0,9% mensual); Burundi, con 23,1% (-0,1% mensual); Nigeria, con 15,15% (0,54% mensual); Angola, con 14,56% (0,68% mensual); Kazajistán, con 12,2% (1% mensual); Líbano, también con 12,2% (0,01% mensual); Surinam, con 11,4% (0,4% mensual); Siria, con 11,35%; y Santo Tomé y Príncipe, con 10,9% (0,6% mensual).