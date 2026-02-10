Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Con esos números, la Argentina se ubicó como el país con la segunda inflación más alta de América Latina, solo detrás de Venezuela. En el caso venezolano, la inflación interanual llegó al 556% en diciembre, según datos de Bloomberg. Sin embargo, ya no se dispone de cifras mensuales actualizadas debido a que el Observatorio Venezolano de Finanzas dejó de publicar esa información.