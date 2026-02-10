Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo analizó la inflación de enero y defendió el rumbo económico

Tras conocerse el IPC, el ministro de Economía sostuvo que las medidas oficiales apuntan a reducir la inflación a niveles internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero fue del 2,9%, cifra que representó una suba respecto del mes anterior. Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el rumbo económico y realizó un análisis sobre los resultados del primer mes del año.

A través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), el titular de Hacienda afirmó: “La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%”.

La inflación repuntó en enero y alcanzó el 2,9%, informó el Indec

La inflación repuntó en enero y alcanzó el 2,9%, informó el Indec

“Esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”, añadió.

Asimismo, Caputo sostuvo que el programa económico se basa en el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la recapitalización del Banco Central. Según su visión, “esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Por otra parte, el funcionario destacó que la división “Prendas de vestir y calzado” registró una caída del 0,5% y acumula cuatro meses consecutivos a la baja en el último año. La variación interanual en este rubro fue del 15,6%.

Temas Luis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC

Martín Guzmán arremetió contra el Gobierno de Milei por la postergación del nuevo IPC

¿Qué dejó enero para el proceso de remonetización?

¿Qué dejó enero para el proceso de remonetización?

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Inflación: en qué posición quedó la Argentina en el ranking en América Latina tras el dato de enero

Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
4

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
5

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
6

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Más Noticias
La inflación repuntó en enero y alcanzó el 2,9%, informó el Indec

La inflación repuntó en enero y alcanzó el 2,9%, informó el Indec

A partir de hoy los intereses de depósitos en dólares estarán exentos del Impuesto a las Ganancias

A partir de hoy los intereses de depósitos en dólares estarán exentos del Impuesto a las Ganancias

Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Comentarios