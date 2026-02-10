Caputo analizó la inflación de enero y defendió el rumbo económico

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero fue del 2,9%, cifra que representó una suba respecto del mes anterior. Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el rumbo económico y realizó un análisis sobre los resultados del primer mes del año.
A través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), el titular de Hacienda afirmó: “La inflación de enero arrojó una variación mensual de 2,9%. La inflación núcleo fue de 2,6%, en tanto la variación de las categorías regulados y estacionales fue de 2,4% y 5,7%”.
“Esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”, añadió.
Asimismo, Caputo sostuvo que el programa económico se basa en el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la recapitalización del Banco Central. Según su visión, “esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.
Por otra parte, el funcionario destacó que la división “Prendas de vestir y calzado” registró una caída del 0,5% y acumula cuatro meses consecutivos a la baja en el último año. La variación interanual en este rubro fue del 15,6%.
