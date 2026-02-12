Baja de la edad de imputabilidad: así votaron los diputados nacionales por Tucumán

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto también fija una pena máxima de 15 años de prisión y contempla programas de asistencia médica, actividades deportivas y tratamiento de adicciones para los menores alcanzados por la normativa.