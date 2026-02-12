Baja de la edad de imputabilidad: así votaron los diputados nacionales por Tucumán

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto también fija una pena máxima de 15 años de prisión y contempla programas de asistencia médica, actividades deportivas y tratamiento de adicciones para los menores alcanzados por la normativa.
La votación terminó con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, lo que permitió avanzar con la iniciativa en el Congreso.
¿Cómo votaron los diputados por Tucumán?
Entre quienes acompañaron la baja en la edad de imputabilidad estuvieron los tucumanos Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera; los libertarios Gerardo Huesen, Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen; y Mariano Campero. Por su parte, Pablo Yedlin votó en contra, mientras que Carlos Cisneros estuvo ausente.