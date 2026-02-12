Secciones
Vacaciones, jornada y registro laboral: los cambios que establece la reforma laboral de Milei

La iniciativa incluye registro digital, bancos de horas voluntarios y mayor flexibilidad en descansos.

Hace 1 Hs

La reforma laboral también introduce cambios en la organización del trabajo, desde el régimen de vacaciones hasta la registración laboral y la flexibilización de la jornada.

Vacaciones y licencias

Descansos fraccionados

Se habilita el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de siete días. El período para otorgarlas se amplía entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acuerdos fuera de temporada. En licencias por enfermedad, se refuerza el control médico del empleador y la conformación de juntas médicas con nuevas reglas. Además, se incorporan bancos de horas voluntarios y se declaran servicios esenciales la educación en todos sus niveles y el cuidado de menores.

Registro laboral digital

Se pordrá hacer de forma virtual

La registración laboral ante ARCA será considerada suficiente, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. También se habilita la digitalización de libros laborales, que deberán conservarse por diez años y tendrán plena validez legal.

Jornada laboral flexible

Acuerdos y bancos de horas

La reforma permite implementar bancos de horas mediante acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador. Este esquema busca una distribución más flexible del tiempo de trabajo, adaptada a necesidades productivas y a la organización interna de cada actividad.

