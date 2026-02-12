Vacaciones, jornada y registro laboral: los cambios que establece la reforma laboral de Milei

Se habilita el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de siete días. El período para otorgarlas se amplía entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acuerdos fuera de temporada. En licencias por enfermedad, se refuerza el control médico del empleador y la conformación de juntas médicas con nuevas reglas. Además, se incorporan bancos de horas voluntarios y se declaran servicios esenciales la educación en todos sus niveles y el cuidado de menores.