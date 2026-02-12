Secciones
Dólar hoy: tras la media sanción de la reforma laboral, el oficial bajó y el "blue" subió

En el segmento mayorista, el tipo de cambio encadenó su sexto descenso consecutivo este jueves, hasta tocar un piso en cuatro meses.

Luego de la media sanción al proyecto de reforma laboral en el Senado, el mercado cambiario mostró movimientos moderados y sin sobresaltos. El dólar oficial retrocedió cinco pesos y cerró en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, según la referencia del Banco Nación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio encadenó su sexto descenso consecutivo este jueves, hasta tocar un piso en cuatro meses. El dólar oficial mayorista cedió cinco pesos, equivalente a un 0,4%, y finalizó en $1.395, ubicándose por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre, cuando había cerrado en $1.380.

El balance mensual también muestra una tendencia descendente: el mayorista acumula en febrero una baja de $52, mientras que en lo que va de 2026 la caída se amplía a $60, es decir un 4,1%.

Por su parte, el Banco Central fijó para la jornada un techo del régimen de bandas cambiarias en $1.583,39, lo que dejó al dólar mayorista $188,39 por debajo de ese límite de libre flotación.

En contraste con las cotizaciones formales, el dólar blue subió cinco pesos en el día y cerró en $1.440 para la venta. Sin embargo, en lo que va del año el mercado informal mantiene un descenso acumulado de $61.

En cuanto a los dólares financieros, ambos operaron con tendencia bajista. El contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,63% y finalizó en $1.468,29, mientras que el dólar MEP registró una variación de 1,01%, con un cierre de $1.41,24.

