Dólar hoy: tras la media sanción de la reforma laboral, el oficial bajó y el "blue" subió

En el segmento mayorista, el tipo de cambio encadenó su sexto descenso consecutivo este jueves, hasta tocar un piso en cuatro meses. El dólar oficial mayorista cedió cinco pesos, equivalente a un 0,4%, y finalizó en $1.395, ubicándose por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre, cuando había cerrado en $1.380.