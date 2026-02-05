Dólar hoy: la cotización oficial retrocedió $5 y el "blue" marcó su valor más bajo en dos meses

El dólar oficial volvió a mostrar variaciones luego de la estabilidad registrada en la jornada previa y este jueves retrocedió $5. Así, la cotización en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.460 para la venta y $1.410 para la compra.
En el segmento mayorista, con un volumen operado de U$S342,6 millones en contado, la divisa estadounidense cayó $5,50, equivalente a un 0,4%, y se ubicó en $1.442. Se trata de su valor más bajo desde el 26 de enero y además quedó 13 unidades por debajo del cierre de 2025.
Según el esquema cambiario vigente, el Banco Central fijó para esta fecha una banda superior en $1.572,50. De esta manera, el dólar comercial se mantuvo a $130,50 de ese techo para la libre flotación, lo que representa el margen más amplio desde el 14 de octubre pasado, cuando había alcanzado el 9,4%.
En paralelo, el dólar "blue" retrocedió 15 unidades, hasta los $1.440 para la venta, su nivel más bajo desde el 5 de diciembre, es decir, en los últimos dos meses.
A lo largo de 2026, el tipo de cambio informal acumula una caída de $90, posicionándose actualmente como la cotización más baja entre los distintos segmentos del mercado cambiario.