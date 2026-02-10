"Caída libre": el dólar "blue" perdió más de $100 desde que arrancó el año

El oficial, en mínimos desde noviembre

En el segmento formal, el dólar oficial también registró una baja significativa de $15, cotizando a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. El billete verde "ya perdió $40 en lo que va del segundo mes del año y se ubica $55 por debajo de la cotización en la que cerró 2025".