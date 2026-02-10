Secciones
"Caída libre": el dólar "blue" perdió más de $100 desde que arrancó el año

El relevamiento diario muestra que la "cuevas" venden a $1.425, igualando la pizarra oficial.

MERCADO CAMBIARIO. El dólar blue volvió a bajar. MERCADO CAMBIARIO. El dólar "blue" volvió a bajar.
Hace 1 Hs

El mercado cambiario profundizó este martes su tendencia bajista, generando un escenario atípico en la plaza financiera: la cotización del dólar paralelo perforó el valor del oficial, eliminando la distancia entre ambos.

El "blue" retrocedió cinco unidades respecto al cierre anterior y se ofrece a $1.425 para la venta, mismo valor que muestra la pizarra del Banco Nación para la divisa legal.

Según el relevamiento de la jornada, "el paralelo viene en caída libre". Desde el inicio de febrero perdió $35, y en el acumulado anual el desplome es aún mayor: "Cayó $105 respecto del valor al que abrió en 2026". Esta dinámica provocó que, técnicamente, la brecha entre el oficial y el informal sea "negativa (-0,34%)".

El oficial, en mínimos desde noviembre

En el segmento formal, el dólar oficial también registró una baja significativa de $15, cotizando a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta. El billete verde "ya perdió $40 en lo que va del segundo mes del año y se ubica $55 por debajo de la cotización en la que cerró 2025".

En el mercado mayorista, la divisa se ubicó en $1.387,20 para la compra y $1.437,10 para la venta. Este valor la mantiene lejos del techo de la banda cambiaria, que el Banco Central (BCRA) fijó para hoy en $1.580,27.

La política cambiaria del Gobierno de Javier Milei muestra cambios respecto al año anterior. "Desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación", explicaron fuentes del mercado a El Cronista.

De esta manera, se dejó atrás el ajuste fijo del 1% mensual vigente desde el fin del cepo en abril de 2025. Ahora, "los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre de 2025".

Finalmente, el dólar tarjeta (destinado a turismo y servicios digitales) opera en $1.872, manteniéndose como "el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones" impositivas.

