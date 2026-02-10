Secciones
EconomíaDolar hoy

A partir de hoy los intereses de depósitos en dólares estarán exentos del Impuesto a las Ganancias

A través de la Resolución 5822/2026, ARCA incluyó formalmente a los rendimientos en moneda extranjera en el régimen de retención.

DÓLAR. Ahorristas en billete estadounidense. DÓLAR. Ahorristas en billete estadounidense.
Hace 22 Min

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las reglas del Impuesto a las Ganancias para los ahorristas en dólares. Mediante la Resolución General 5822/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, se dispuso que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera queden sujetos al régimen de retención del impuesto.

La normativa alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas que posean ahorros en entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526. De ahora en adelante, los bancos deberán aplicar la retención de Ganancias sobre los intereses que generen esos depósitos, siempre que el beneficiario resida en el país y no cuente con una exención específica.

El trasfondo de la medida

Según ARCA, este cambio busca "simplificar" el esquema tributario y fomentar la formalización de la economía. La resolución se apoya en la reciente Ley de "Inocencia Fiscal" y el Decreto 353/2025, orientados a racionalizar las normas impositivas vigentes. La medida, firmada por el director ejecutivo Andrés Edgardo Vázquez, ya entró en vigencia.

Qué establece la resolución

Se incorpora como punto 6 del inciso a) del Anexo III de la Resolución General Nº 830 a los intereses “originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526”.

Los rendimientos quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias, siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 353/2025 impulsó acciones de simplificación tributaria para reducir la presión fiscal formal y los costos administrativos.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar profundizó la caída y se alejó del techo de la banda

El dólar profundizó la caída y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial profundizó su caída y la brecha con el techo de la banda ya supera el 10%

El dólar oficial profundizó su caída y la brecha con el techo de la banda ya supera el 10%

Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
4

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
5

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
6

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas volará de Tucumán a Miami para el Mundial 2026

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Comentarios