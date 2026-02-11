El alimento que podría elevar el riesgo de cáncer de colon y muchos consumen a diario

La incidencia de cáncer de colon entre los jóvenes experimentó un aumento alarmante en los últimos años, y los investigadores están intensificando sus esfuerzos para identificar las causas detrás de este preocupante fenómeno. Un nuevo estudio reveló que un alimento común, ampliamente consumido, podría ser el principal responsable de este tipo de cáncer en la población joven. La necesidad de revisar y modificar las dietas se vuelve urgente a la luz de estos hallazgos.
El cáncer de colon, una enfermedad que tradicionalmente ha sido más frecuente en personas mayores, está afectando cada vez más a personas jóvenes. Diversos estudios han sugerido que la mala alimentación podría ser una de las principales causas de este incremento, y ahora, una investigación reciente ha puesto el foco en un culpable específico: la carne roja y la carne procesada.
El vínculo entre la carne roja y el cáncer de colon
La carne roja, como la de res, cerdo y cordero, y las carnes procesadas, como embutidos, salame, panceta, salchichas y jamón, estuvieron bajo escrutinio por sus posibles efectos adversos en la salud. Estas carnes fueron asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, especialmente cuando se consumen en exceso y de manera frecuente. Los compuestos presentes en estas carnes, como las grasas saturadas, los conservantes químicos en las carnes procesadas y las aminas heterocíclicas que se forman al cocinar la carne roja a altas temperaturas, son algunos de los factores que podrían contribuir a este riesgo.
El estudio que conecta la carne con el cáncer en jóvenes
Un estudio reciente, publicado en la revista NPJ Precision Oncology, proporciona nueva evidencia que sugiere que la carne roja y procesada podría ser la causa número uno de cáncer de colon en jóvenes. En esta investigación, los científicos compararon análisis de sangre de 20 pacientes jóvenes con cáncer de colon con los de pacientes de 60 años o más. Los hallazgos fueron reveladores: los jóvenes con cáncer de colon presentaban niveles significativamente más altos de metabolitos creados por la digestión de un aminoácido llamado arginina, así como de metabolitos vinculados a la digestión de proteínas de la carne.
El Dr. Naseer Sangwan, director del Centro de Recursos de Análisis y Secuenciación Microbiana de la Clínica Cleveland y uno de los investigadores principales del estudio, señaló que "nuestros datos muestran claramente que el factor principal es la dieta". Este hallazgo sugiere que la alimentación, más que los factores ambientales, podría ser el motor detrás del aumento del cáncer de colon en personas jóvenes.
Implicaciones para la salud y próximos pasos
Los resultados de este estudio son un llamado de atención para los jóvenes y sus familias sobre la importancia de la dieta en la prevención del cáncer de colon. El Dr. Suneel Kamath, oncólogo gastrointestinal de la Clínica Cleveland y otro de los autores del estudio, destacó la importancia de abordar este tema con sus pacientes desde la primera consulta: "Ahora, siempre me aseguro de comentarlo con mis pacientes y con cualquier amigo o familiar sano que los acompañe, para intentar brindarles las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida".
Los investigadores planean validar estos hallazgos en un grupo más amplio de pacientes con cáncer de colon y explorar si las modificaciones en la dieta o el uso de fármacos podrían reducir los niveles de los metabolitos asociados con esta enfermedad.