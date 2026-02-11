A partir de los 40 cambia el metabolismo: qué desayuno ayuda a bajar de peso

A partir de los 40 años, el organismo atraviesa cambios hormonales y metabólicos que pueden impactar directamente en el peso corporal. Muchas personas advierten que, aunque mantienen rutinas similares de alimentación y actividad física, les resulta más difícil adelgazar o sostener los resultados en el tiempo. La disminución de masa muscular y un gasto energético menor suelen estar detrás de esta transformación.
En ese escenario, el desayuno adquiere un papel estratégico. La primera comida del día no solo aporta energía, sino que también puede influir en el control del apetito, en la regulación del metabolismo y en la calidad de las elecciones alimentarias posteriores. Por eso, incorporar determinados nutrientes desde la mañana puede convertirse en una herramienta clave para favorecer una pérdida de peso más sostenida después de los 40.
radicionalmente, el desayuno fue considerado una de las comidas clave del día. Aun así, prácticas como el ayuno intermitente o el hábito de apurar el descanso hasta el límite hacen que muchos lo omitan o lo sustituyan por un tentempié generoso a media mañana. La falta de tiempo suele ser el motor de esta elección, que puede derivar en un apetito desmedido y en picoteos reiterados. Aunque los alimentos elegidos sean saludables, su consumo en grandes cantidades puede repercutir en el aumento de peso.
Sin embargo, tal como se indicó en otras propuestas de desayunos saludables, no es imprescindible levantarse mucho antes para organizar una primera comida adecuada. De acuerdo con Inés Pérez Martín, especialista en nutrición y dietética en la Clínica Nutrición con Sentido, la rutina puede agilizarse si al comenzar el día se toma un “vaso de agua natural con o sin limón o una infusión”.
Desayuno recomendado para perder peso a partir de los 40
El doctor Ramón de Cangas, dietista y nutricionista colegiado que colabora con Fruit Juice Science Centre, propone un desayuno que se demostró efectivo para controlar el peso y mejorar el estado nutricional.
Bebida
Café solo: la cafeína puede incrementar la lipólisis y la termogénesis, ayudando a quemar grasa.
Alternativa: si no eres amante del café, un vaso de jugo de naranja también es una buena opción. Este aporta nutrientes importantes, como la vitamina C, y puede hacer la dieta más agradable.
Plato principal
Yogur natural entero no azucarado: Los lácteos fermentados están relacionados con una mayor reducción de peso y grasa abdominal.
Copos de avena: ricos en fibra soluble, favorecen la saciedad.
Nueces crudas: contribuyen al efecto de saciedad y tienen una buena relación proteína-grasa insaturada, que incrementa el efecto termogénico de los alimentos.
Trocitos frutas: La inclusión de frutas añade más nutrientes y fibra a la dieta.
Adicional
Huevo cocido: la proteína favorece la saciedad y aporta pocas calorías, contribuyendo a mantener la masa muscular.
Cómo implementar este desayuno
Un desayuno completo que puedes preparar en pocos minutos te permitirá evitar antojos y tentempiés interminables, ayudándote a cumplir tu objetivo de pérdida de peso. Sigue estos pasos simples:
Hidrátate al levantarte: bebe un vaso de agua con o sin limón.
Prepara la bebida: toma un café solo o un vaso de zumo de naranja.
Prepara el plato principal: mezcla yogur natural con copos de avena, nueces y kiwi.
Añade un huevo cocido: una excelente fuente de proteína.