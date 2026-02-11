A partir de los 40 cambia el metabolismo: qué desayuno ayuda a bajar de peso

radicionalmente, el desayuno fue considerado una de las comidas clave del día. Aun así, prácticas como el ayuno intermitente o el hábito de apurar el descanso hasta el límite hacen que muchos lo omitan o lo sustituyan por un tentempié generoso a media mañana. La falta de tiempo suele ser el motor de esta elección, que puede derivar en un apetito desmedido y en picoteos reiterados. Aunque los alimentos elegidos sean saludables, su consumo en grandes cantidades puede repercutir en el aumento de peso.