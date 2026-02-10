Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

La mala circulación puede ser un signo de preocupación tanto a nivel estético como para la salud. El estilo de vida, el peso corporal y la edad son factores que pueden influir en los problemas en el sistema de transporte de la sangre y las consecuencias van desde las venas y arterias inflamadas, conocidas como várices que pueden tener efectos en el aspecto de nuestras piernas, hasta el adormecimiento y las úlceras, por lo que combatir estas dolencias se vuelve apremiente. Una vitamina puede ayudar a combatirla.