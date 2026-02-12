Pura proteína: cómo comer huevo correctamente para ganar masa muscular

Durante años, una de las principales discusiones en torno al consumo del huevo versó sobre las bondades o perjuicios de sus propiedades. Después de un extenso tiempo de estudios e investigaciones que confirman sus beneficios, hoy hay consenso en torno a que consumir huevo ayuda a ganar masa muscular, independientemente de la parte que se consuma o de la forma en que se prepare.