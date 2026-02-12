Secciones
Pura proteína: cómo comer huevo correctamente para ganar masa muscular

Estudios realizados por especialistas confirman que el huevo entero es un aliado clave para la síntesis proteica y el desarrollo de los músculos.

En ensaladas, tartas o como colación, las proteínas del huevo tienen múltiples beneficios para el cuerpo. En ensaladas, tartas o como colación, las proteínas del huevo tienen múltiples beneficios para el cuerpo. Foto: Century Fitness
Durante años, una de las principales discusiones en torno al consumo del huevo versó sobre las bondades o perjuicios de sus propiedades. Después de un extenso tiempo de estudios e investigaciones que confirman sus beneficios, hoy hay consenso en torno a que consumir huevo ayuda a ganar masa muscular, independientemente de la parte que se consuma o de la forma en que se prepare.

La creencia popular durante décadas defendió que había una forma correcta de comer el huevo y era optar solo por la clara y descartar la yema. Esta última tenía la fama de generar una elevación descontrolada de los niveles de colesterol LDL, popularmente conocido como colesterol "malo". En consecuencia, se consideraba que comer huevo generaba problemas cardiovasculares.

Cómo el huevo puede ayudar a ganar masa muscular

Diferentes estudios y especialistas arribaron a la conclusión de que comer el huevo completo no es perjudicial. Sin embargo, es cierto que algunos grupos con determinadas condiciones o afecciones –como alergias al huevo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y colesterol elevado previamente– deberían evitarlo para reducir los riesgos de empeorar su situación.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomienda consumir entre tres y cuatro huevos semanales y hasta uno por día. En paralelo, algunos especialistas afirman que los hombres pueden consumir hasta tres huevos diarios sin ningún problema, siempre que incluyan en sus dietas otros tipos de grasas saludables. Para las mujeres, en cambio, ese número se reduce a uno o dos huevos diarios.

Pero, ¿qué hacen los huevos para que el cuerpo pueda generar más masa muscular? Este alimento ayuda a generar una mayor síntesis proteica muscular. En un estudio se determinó que la respuesta posterior a la actividad física en la construcción de masa muscular era un 40% mayor en aquellas personas que comían el huevo entero, en comparación con quienes comían solo las claras.

El huevo es una fuente de proteínas completa, con todos los aminoácidos esenciales. Otorga aproximadamente 6 gramos de proteína por cada unidad, pero debe ser acompañado de otros nutrientes para promover la ganancia de músculo. Se recomienda la ingesta de vitaminas del grupo B, vitamina D, hierro, potasio y fósforo.

