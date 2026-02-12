Qué comer después del ejercicio para aumentar músculo y reducir grasa

Después de entrenar, lo que comés puede marcar la diferencia entre ver resultados o estancarte. Elegir los alimentos correctos ayuda a que los músculos se recuperen más rápido, crezcan de forma óptima y, al mismo tiempo, facilite la quema de grasa acumulada.
Los expertos en nutrición recomiendan combinar proteínas de alta calidad, carbohidratos de absorción controlada y grasas saludables para lograr un equilibrio que favorezca el desarrollo muscular sin sumar calorías innecesarias. Incorporar estos hábitos puede potenciar los efectos de tu entrenamiento y acelerar el camino hacia tus objetivos físicos.
¿Por qué es importante lo que comemos después del ejercicio?
El periodo posterior al entrenamiento, conocido como “ventana anabólica”, es fundamental para la absorción de nutrientes. En este momento, el organismo muestra una mayor sensibilidad a la insulina, lo que facilita el transporte de aminoácidos y glucosa hacia los músculos, promoviendo su reparación y crecimiento.
“La insulina, una hormona clave, contribuye a llevar aminoácidos y glucosa a las células musculares, ayudando a reparar los microdesgarros y a restablecer las reservas de glucógeno”, detalló la nutricionista, Isa Kujawski.
¿Qué comer después de entrenar para ganar músculo y controlar el peso?
1. Para ganar masa muscular
Para optimizar la reparación muscular, los especialistas recomiendan una combinación de proteínas de alta calidad y carbohidratos complejos. “La insulina facilita la absorción de nutrientes, por lo que las proteínas de alimentos integrales y los carbohidratos complejos optimizan este proceso y favorecen la salud muscular a largo plazo”, afirmó Kujawski.
Entre las opciones más recomendadas para el desarrollo muscular se encuentran:
Pollo a la parrilla con batatas
Salmón con quinoa
Batidos de proteína con frutos rojos congelados
Yogur griego con frutos secos
2. Para controlar el peso
El control del peso también depende de lo que se consuma después del ejercicio. Los expertos sugieren alimentos que estabilicen el azúcar en sangre y ayuden a prolongar la saciedad.
Un batido de proteínas hecho con agua, productos lácteos bajos en grasa o leche de almendras sin azúcar son algunas de las opciones. Esta combinación mantiene las calorías bajo control al mismo tiempo que proporciona nutrientes esenciales”.
Algunas opciones recomendadas incluyen:
Un huevo duro con pepino
Un puñado de almendras con una manzana
Avena integral con frutos secos
Arroz integral