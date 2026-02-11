¿Cuántos huevos se pueden comer por día? La respuesta de los expertos

Las dietas milagrosas no existen. Restringir nuestra alimentación con tips extremos y sin consultar a un especialista puede ser riesgoso para la salud. Lo recomendable para bajar de peso es llevar una dieta equilibrada que aporte la cantidad de nutrientes suficientes al organismo. Para cumplir con este objetivo es necesario saber cuánto huevo se puede consumir y de qué maneras.