¿Cuántos huevos se pueden comer por día? La respuesta de los expertos

Las dietas milagrosas no existen. Restringir nuestra alimentación con tips extremos y sin consultar a un especialista puede ser riesgoso para la salud. Lo recomendable para bajar de peso es llevar una dieta equilibrada que aporte la cantidad de nutrientes suficientes al organismo. Para cumplir con este objetivo es necesario saber cuánto huevo se puede consumir y de qué maneras.
Los huevos son una excelente proteína de alta calidad. Contiene minerales como la vitamina D, la vitamina B12 y selenio. También contribuyen a aumentar la sensación de saciedad, por lo que son útiles para controlar el peso. Tal vez por esta propiedad, muchas dietas tienen este alimento como base.
Cuánto huevo se recomienda consumir por día
Dependerá de cada cuerpo la cantidad adecuada de huevo que se pueda consumir. El volumen indicado variará entre un organismo y otro teniendo en cuenta el estilo de vida de cada persona.
La Organización Mundial de la Salud sugiere consumir hasta siete huevos por semana para alcanzar una dieta equilibrada. En coherencia con ello, la Asociación Americana del Corazón recomienda ingerir un huevo por día. La cantidad ideal debe ser indicada por un médico o nutricionista para evitar déficits y sobrecargas.
Cómo consumir huevo de forma saludable
Aunque no existen estudios concluyentes sobre regimenes como la dieta del huevo, sí está comprobado que comerlos con moderación puede ayudar a controlar diferentes aspectos. Entre ellos se mencionan la composición corporal, el apetito y el envejecimiento saludable.
Los huevos son buena fuente de nutrientes y de proteínas magras. Por eso es importante derribar el mito de que su consumo está asociado al incremento del nivel de colesterol en sangre. Se trata de un alimento cuya incidencia en el colesterol es menor que la de las grasas saturadas.
Tomando en cuenta las necesidades calóricas y el desgaste de energía, los especialistas recomiendan consumir de uno a dos huevos diarios. También se sugiere evitar consumirlo en su forma frita.