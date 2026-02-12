Chocolate y... ¿huevo duro? El postre viral fitness de TikTok que desafía a los “gym-bro”

Las redes sociales lo hicieron de nuevo y un postre con una receta sumamente polémica se volvió tan popular que decenas de influencers quisieron hacerlo. Las aguas se dividieron entre los defensores-amantes y los detractores-haters de esta especie de mousse de chocolate. Es que sus creadores lo presentan como una idea proteica para los amantes de la vida fitness, pero tiene un ingrediente que causa demasiado revuelo: huevo duro.