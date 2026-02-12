Secciones
SociedadGastronomía

Chocolate y... ¿huevo duro? El postre viral fitness de TikTok que desafía a los “gym-bro”

Cientos de personas ya constataron el excelente resultado que resulta al preparar esta receta.

Después de que Paulina Cocina desafiara a los influencers a hacer el postre de chocolate y huevo duro, Agus Privi hizo el suyo. Después de que Paulina Cocina desafiara a los influencers a hacer el postre de chocolate y huevo duro, Agus Privi hizo el suyo. Foto: Paulina Cocina y Agustín Privi
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Las redes sociales lo hicieron de nuevo y un postre con una receta sumamente polémica se volvió tan popular que decenas de influencers quisieron hacerlo. Las aguas se dividieron entre los defensores-amantes y los detractores-haters de esta especie de mousse de chocolate. Es que sus creadores lo presentan como una idea proteica para los amantes de la vida fitness, pero tiene un ingrediente que causa demasiado revuelo: huevo duro.

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

La influencer de cocina Paulina Cocina fue una de las personalidades del rubro que se atrevió a compartir la receta viral. Aunque ella misma aseguró que se trató de un exitoso resultado, muchos cuestionaron la inclusión de la fuente de proteínas. Pero, fiel a sus preparaciones, la instagrammer se atrevió a desafiar a nutricionistas y “gym-bros” a probarlo.

Cómo hacer el postre viral de chocolate y huevo duro

La receta es sencilla, no necesita cocción –además de la de los huevos hervidos– y lleva pocos ingredientes. Según las indicaciones de Paulina Cocina, para prepararlo se necesitan solo dos huevos duros, una cucharada de pasta de maní, esencia de vainilla, endulzante a elección y tres cucharadas colmadas de cacao en polvo. Lo único que debe hacerse es licuar todo con una minipímer.

La consistencia de la preparación dependerá en gran parte de la humectación que tenga la pasta de maní. En caso de que quede demasiado seca, se puede agregar agua de a cucharadas hasta lograr la consistencia deseada. El resultado será el de una mousse cremosa de chocolate.

Aunque la principal crítica al postre gira en torno a la mezcla del huevo duro con chocolate, el resultado causó estupor. Muchas personas insinuaron que al incluir el huevo el postre adoptaría un sabor extraño. Pero, lejos de ello, quienes pusieron en práctica las indicaciones de Paulina sostuvieron que el resultado de la preparación quedó excepcionalmente sabroso.

El influencer de cocina Agustín Privi –@agusprivi en TikTok– hizo la prueba. “Me cuesta muchísimo creer (que no se nota que tiene huevo duro). La voy a hacer ahora mismo para demostrarte que esto nunca puede estar bueno”, comentó en su video. Pero después de probarlo, su opinión cambió totalmente. Incluso dio de probar la mousse a dos personas sin decirles que tenía huevo y ninguna de las dos fue capaz de acertar en la pregunta por el ingrediente secreto.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuántos huevos se pueden comer por día? La respuesta de los expertos

¿Cuántos huevos se pueden comer por día? La respuesta de los expertos

Lo más popular
Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
1

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
2

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
3

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
4

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión
5

Reforma laboral: así votaron los tres senadores tucumanos en la histórica sesión

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
6

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Más Noticias
Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: Me siento agradecido

El último posteo de James Van Der Beek antes de su muerte: "Me siento agradecido"

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos cerrarán ciclos y renovarán energías en 2026, según Ludovica Squirru

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

Alerta naranja y amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este jueves

Comentarios