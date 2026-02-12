Chocolate y... ¿huevo duro? El postre viral fitness de TikTok que desafía a los “gym-bro”

Las redes sociales lo hicieron de nuevo y un postre con una receta sumamente polémica se volvió tan popular que decenas de influencers quisieron hacerlo. Las aguas se dividieron entre los defensores-amantes y los detractores-haters de esta especie de mousse de chocolate. Es que sus creadores lo presentan como una idea proteica para los amantes de la vida fitness, pero tiene un ingrediente que causa demasiado revuelo: huevo duro.
La influencer de cocina Paulina Cocina fue una de las personalidades del rubro que se atrevió a compartir la receta viral. Aunque ella misma aseguró que se trató de un exitoso resultado, muchos cuestionaron la inclusión de la fuente de proteínas. Pero, fiel a sus preparaciones, la instagrammer se atrevió a desafiar a nutricionistas y “gym-bros” a probarlo.
Cómo hacer el postre viral de chocolate y huevo duro
La receta es sencilla, no necesita cocción –además de la de los huevos hervidos– y lleva pocos ingredientes. Según las indicaciones de Paulina Cocina, para prepararlo se necesitan solo dos huevos duros, una cucharada de pasta de maní, esencia de vainilla, endulzante a elección y tres cucharadas colmadas de cacao en polvo. Lo único que debe hacerse es licuar todo con una minipímer.
La consistencia de la preparación dependerá en gran parte de la humectación que tenga la pasta de maní. En caso de que quede demasiado seca, se puede agregar agua de a cucharadas hasta lograr la consistencia deseada. El resultado será el de una mousse cremosa de chocolate.
Aunque la principal crítica al postre gira en torno a la mezcla del huevo duro con chocolate, el resultado causó estupor. Muchas personas insinuaron que al incluir el huevo el postre adoptaría un sabor extraño. Pero, lejos de ello, quienes pusieron en práctica las indicaciones de Paulina sostuvieron que el resultado de la preparación quedó excepcionalmente sabroso.
El influencer de cocina Agustín Privi –@agusprivi en TikTok– hizo la prueba. “Me cuesta muchísimo creer (que no se nota que tiene huevo duro). La voy a hacer ahora mismo para demostrarte que esto nunca puede estar bueno”, comentó en su video. Pero después de probarlo, su opinión cambió totalmente. Incluso dio de probar la mousse a dos personas sin decirles que tenía huevo y ninguna de las dos fue capaz de acertar en la pregunta por el ingrediente secreto.