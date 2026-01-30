Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Después de los 50 años, mantener y recuperar la masa muscular se vuelve un desafío clave para la salud y la calidad de vida. La pérdida progresiva de fuerza y tono, conocida como sarcopenia, no solo afecta la movilidad, sino que también impacta en el equilibrio, la autonomía y la prevención de lesiones. Frente a este escenario, el ejercicio de fuerza deja de ser una opción estética para convertirse en una herramienta esencial.