El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

Por su parte, el legislador Walter Daniel Herrera también se sumó al debate digital con un posteo dirigido a los referentes libertarios. “Menos acting y más gestión. Es hora de que los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán dejen de actuar como comentaristas de la realidad y empiecen a hacerse cargo de cambiarla. Indignarse en redes es fácil; gobernar y dar respuestas es lo difícil”, expresó.