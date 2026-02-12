Secciones
El oficialismo salió al cruce de Catalán tras sus críticas a los delegados comunales

Dirigentes del gobierno le respondieron en redes sociales al referente libertario y cuestionaron sus planteos, acusándolo de priorizar la confrontación discursiva por encima de propuestas concretas.

Hace 1 Hs

Luego de las declaraciones del presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, contra el oficialismo provincial y los delegados comunales del interior, referentes del espacio gobernante respondieron públicamente a través de las redes sociales y cuestionaron el tono y el contenido de sus acusaciones.

El cruce se originó a partir de un acto partidario realizado en Aguilares, donde Catalán apuntó contra lo que definió como “las estructuras tradicionales” de la política tucumana. En ese contexto, lanzó una frase que generó repercusión: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”, al denunciar presuntas desigualdades en la administración de recursos en el interior de la provincia.

El dirigente libertario sostuvo además que ciertos sectores políticos “nunca tuvieron ganas reales de ganar” y que se “acomodaron por un cargo, haciendo de sparring del poder de turno”, en un intento por diferenciarse de la dirigencia tradicional.

Las respuestas no tardaron en llegar. Uno de los primeros en replicar fue el delegado comunal de Cebil Redondo, Gastón García Biagosch, quien utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar los planteos de Catalán.

“Presentarse como el ‘nuevo que viene a pelearle al poder’ suena épico… hasta que llegan las preguntas que todavía no responden. Porque el que quiere dar lecciones de moral pública primero tiene que mostrar sus propios números y su propia realidad”, escribió.

En su mensaje, García Biagosch puso el foco en la necesidad de rendición de cuentas y sugirió que antes de formular acusaciones, los dirigentes deben transparentar su propia situación y propuestas concretas.

Por su parte, el legislador Walter Daniel Herrera también se sumó al debate digital con un posteo dirigido a los referentes libertarios. “Menos acting y más gestión. Es hora de que los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán dejen de actuar como comentaristas de la realidad y empiecen a hacerse cargo de cambiarla. Indignarse en redes es fácil; gobernar y dar respuestas es lo difícil”, expresó.

Y agregó: “Suena raro verlos hoy hacerse los indignados, como si no hubieran sido parte de todo lo que critican. No vinieron a "romper" nada: vienen de adentro del sistema político que hoy señalan con el dedo. La casta, al final, resultó ser el espejo donde se miran”.

