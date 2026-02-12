Alerta científica: la Tierra se aproxima a un "punto de no retorno" por un peligroso fenómeno

Investigadores internacionales alertan sobre un cambio drástico en el equilibrio del planeta. La civilización humana enfrenta el riesgo inminente de entrar en una ruta peligrosa hacia el calor extremo. La Tierra está dejando atrás una era climática estable para ingresar una trayectoria de 'tierra invernadero.
El mundo abandonó el Holoceno, lapso que comenzó hace unos 11.700 inviernos. Esta etapa climática facilitó el surgimiento de la agricultura y el florecimiento de sociedades complejas gracias a su estabilidad. Actualmente, las temperaturas globales igualan o superan a cualquier periodo de los últimos 125.000 años.
El peligro de la tierra invernadero
El ritmo del incremento térmico muestra una rapidez alarmante en el presente. Esta velocidad subió de 0,05 °C por década a mediados del siglo XX a unos 0,31 °C en la etapa actual. Respecto a este fenómeno, el equipo técnico afirmó que el mundo entra en un ciclo de cambio climático sin precedentes.
El límite crítico de un grado y medio se rebasó durante doce meses consecutivos de forma reciente. Tal situación genera desastres naturales como récords de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Los expertos advirtieron que los resultados finales de estos procesos son difíciles de predecir.
Elementos de inflexión y efecto dominó
La investigación identifica dieciséis 'elementos de inflexión' críticos en el sistema terrestre. Diez de estos componentes tienen la capacidad de elevar la temperatura global si se activan por el calor excesivo. El informe indica que procesos como el deshielo de Groenlandia y la degradación del permafrost boreal pueden estar ya cerca de sus umbrales de no retorno.
El colapso de un solo factor puede desencadenar una reacción en cadena desastrosa para regiones distantes. Por ejemplo, el deshielo del Ártico debilita la circulación oceánica del Atlántico provocando sequías severas. Tales cambios "amenazan la supervivencia de la selva amazónica" según advierte Spyros Bakalis. Los autores aseguraron que "prevenir la trayectoria de invernadero es mucho más factible que intentar revertirla".