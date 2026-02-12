Alerta científica: la Tierra se aproxima a un "punto de no retorno" por un peligroso fenómeno

Elementos de inflexión y efecto dominó

La investigación identifica dieciséis 'elementos de inflexión' críticos en el sistema terrestre. Diez de estos componentes tienen la capacidad de elevar la temperatura global si se activan por el calor excesivo. El informe indica que procesos como el deshielo de Groenlandia y la degradación del permafrost boreal pueden estar ya cerca de sus umbrales de no retorno.