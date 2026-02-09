Secciones
Alerta amarilla por tormentas y vientos: las provincias afectadas este lunes

Según el Sistema de Alerta Temprana, el SMN mantiene bajo vigilancia por tormentas únicamente a sectores específicos del NOA y el sur del país por viento.

Hace 2 Hs

Durante un periodo de lluvias constantes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aumentó el listado de provincias afectadas por fenómenos extremos, limitando el área de cobertura previa. Según su Sistema de Alerta Temprana, la entidad mantiene bajo vigilancia por tormentas únicamente a sectores específicos del NOA y el sur del país por viento.

El organismo nacional sitúa a la provincia completa bajo advertencia meteorológica. Debido a que estas tormentas poseen el potencial de generar daños e interrumpir la actividad cotidiana, las autoridades climáticas recomiendan extremar las precauciones.

Las zonas afectadas por tormentas 

Parte este de Jujuy y el oeste de Salta están avisados por la amenaza de tormentas nivel amarillo. También, todo Tucumán, Santiago del Estero, Cordoba, San Luis, algunos pueblos al sur de La Rioja, y Catamarca.

En estas localidades del norte, las tormentas tendrán variada fuerza, aunque algunas se manifestarán con mayor severidad en zonas puntuales. Según el SMN, “las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas severas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El sur bajo alerta por fuertes vientos

Mientras que al sur del país, en Río Grande y Ushuaia, así como en la Costa de Güer Aike, los vientos irrumpirán con fuerza al mediodía de este sábado. “El área será afectada por vientos intensos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, avisaron desde el SMN.

Recomendaciones del SMN

Ante ambos fenómenos, el ente oficial proporcionó algunas recomendaciones:

Alerta por tormentas

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

