Alerta amarilla por tormentas y vientos: las provincias afectadas este lunes

El sur bajo alerta por fuertes vientos

Mientras que al sur del país, en Río Grande y Ushuaia, así como en la Costa de Güer Aike, los vientos irrumpirán con fuerza al mediodía de este sábado. “El área será afectada por vientos intensos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, avisaron desde el SMN.