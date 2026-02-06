Secciones
SociedadActualidad

Cómo saber si estoy sufriendo un derrame cerebral: signos de alerta que no hay que ignorar

Reconocer a tiempo los síntomas de un derrame cerebral puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuáles son las señales de alerta más frecuentes y por qué la rapidez es clave.

¿Cómo identificar si estoy sufriendo un derrame cerebral? ¿Cómo identificar si estoy sufriendo un derrame cerebral?
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

El derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Sin embargo, en muchos casos, las consecuencias más graves pueden evitarse si se actúa con rapidez ante los primeros síntomas.

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Cómo dormir mejor para cuidar la memoria y prevenir el Alzheimer, según los especialistas

Los signos de un ACV suelen aparecer de manera repentina y pueden afectar el habla, el rostro, la movilidad o la visión. Identificarlos a tiempo y buscar atención médica inmediata es fundamental, ya que cada minuto cuenta para reducir el daño cerebral y aumentar las posibilidades de recuperación.

Cuáles son los síntomas de un derrame cerebral

Los síntomas pueden variar, pero algunos signos de alarma comunes incluyen:

Parálisis facial: una parte de la cara puede parecer caída, y la persona afectada puede tener dificultad para sonreír o hablar correctamente.

Debilidad en los brazos: incapacidad para levantar ambos brazos o mantenerlos en alto, o sentir que un brazo está adormecido.

Dificultad con el lenguaje: hablar lentamente, tener dificultad para articular palabras o decir cosas confusas.

Problemas repentinos con la visión: pérdida de visión en uno o ambos ojos, visión borrosa o doble.

Dificultad para caminar: mareos, pérdida de equilibrio o coordinación.

Dolor de cabeza severo: un dolor de cabeza repentino y severo sin causa conocida.

Confusión: problemas para entender, pensar o recordar.

Qué sucede durante un derrame cerebral: 

Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro debido a un coágulo o la ruptura de un vaso sanguíneo, las células cerebrales comienzan a morir. Este evento puede ser fatal y dejar secuelas graves, incluyendo problemas de movimiento, habla y memoria.

La doctora Saleyha Ahsan, presentadora de la BBC, enfatiza dos recomendaciones clave para reducir el riesgo de un derrame cerebral: conocer el ritmo cardíaco y buscar ayuda médica inmediata ante cualquier síntoma de advertencia. Además, señala la importancia de reconocer y tratar los "miniderrames cerebrales", que son temporales pero indican un riesgo significativo de un derrame mayor en el futuro.

Además de problemas de salud como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, factores de estilo de vida como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física y una dieta poco saludable también pueden aumentar el riesgo de un derrame cerebral.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
2

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
3

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
4

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?
5

El crimen de Érika Álvarez: ¿aportará pruebas claves la ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa?

Yerba Buena dio de baja a la empresa de El Militar Sosa tras el crimen de Érika Álvarez
6

Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika Álvarez

Más Noticias
Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios