Cómo saber si estoy sufriendo un derrame cerebral: signos de alerta que no hay que ignorar

El derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Sin embargo, en muchos casos, las consecuencias más graves pueden evitarse si se actúa con rapidez ante los primeros síntomas.
Los signos de un ACV suelen aparecer de manera repentina y pueden afectar el habla, el rostro, la movilidad o la visión. Identificarlos a tiempo y buscar atención médica inmediata es fundamental, ya que cada minuto cuenta para reducir el daño cerebral y aumentar las posibilidades de recuperación.
Cuáles son los síntomas de un derrame cerebral
Los síntomas pueden variar, pero algunos signos de alarma comunes incluyen:
Parálisis facial: una parte de la cara puede parecer caída, y la persona afectada puede tener dificultad para sonreír o hablar correctamente.
Debilidad en los brazos: incapacidad para levantar ambos brazos o mantenerlos en alto, o sentir que un brazo está adormecido.
Dificultad con el lenguaje: hablar lentamente, tener dificultad para articular palabras o decir cosas confusas.
Problemas repentinos con la visión: pérdida de visión en uno o ambos ojos, visión borrosa o doble.
Dificultad para caminar: mareos, pérdida de equilibrio o coordinación.
Dolor de cabeza severo: un dolor de cabeza repentino y severo sin causa conocida.
Confusión: problemas para entender, pensar o recordar.
Qué sucede durante un derrame cerebral:
Cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro debido a un coágulo o la ruptura de un vaso sanguíneo, las células cerebrales comienzan a morir. Este evento puede ser fatal y dejar secuelas graves, incluyendo problemas de movimiento, habla y memoria.
La doctora Saleyha Ahsan, presentadora de la BBC, enfatiza dos recomendaciones clave para reducir el riesgo de un derrame cerebral: conocer el ritmo cardíaco y buscar ayuda médica inmediata ante cualquier síntoma de advertencia. Además, señala la importancia de reconocer y tratar los "miniderrames cerebrales", que son temporales pero indican un riesgo significativo de un derrame mayor en el futuro.
Además de problemas de salud como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes, factores de estilo de vida como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física y una dieta poco saludable también pueden aumentar el riesgo de un derrame cerebral.