Cómo saber si estoy sufriendo un derrame cerebral: signos de alerta que no hay que ignorar

La doctora Saleyha Ahsan, presentadora de la BBC, enfatiza dos recomendaciones clave para reducir el riesgo de un derrame cerebral: conocer el ritmo cardíaco y buscar ayuda médica inmediata ante cualquier síntoma de advertencia. Además, señala la importancia de reconocer y tratar los "miniderrames cerebrales", que son temporales pero indican un riesgo significativo de un derrame mayor en el futuro.