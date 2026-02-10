Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional publicó en la madrugada de este martes su última actualización. El parte matutino indica que gran parte del país se encuentra bajo alerta meteorológica de diferentes niveles. Estas indican que en varias provincias se esperan fenómenos meteorológicos de gran intensidad. La población en las zonas indicadas deberá estar preparada y tomar recaudos para evitar ser perjudicada.
En el norte del país son seis las provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Hacia el centro de Argentina, cuatro provincias más serán afectadas por fenómenos intensos: tres de ellas tendrán vientos o viento zonda durante la jornada de este martes y, dos, tormentas. Una de estas provincias, además, tiene una región bajo alerta naranja. Por último, en el sur del país, son tres las provincias bajo advertencia por vientos potentes: las tres tienen regiones bajo alerta amarilla y solo dos, bajo alerta naranja.
Alerta naranja en Argentina por vientos fuertes
La Patagonia será protagonista de una jornada altamente ventosa. El SMN indicó una alerta naranja por la llegada de vientos fuertes durante la tarde de este martes. Las provincias afectadas, según el aviso, son Neuquén –casi en su totalidad a excepción de una pequeña franja al sudoeste– y Río Negro –en una gran franja que se extiende desde el centro de la provincia hacia el oeste, casi hasta llegar al límite con Chile–. El norte de Neuquén tendrá lluvias fuertes.
En las zonas a las que llegue el viento, el mismo procederá del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora. Pero el mayor riesgo se dará por ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 kilómetros por hora. Por la noche de este martes el viento continuará, pero su intensidad se reducirá , ya que las ráfagas más fuertes podrían rondar los 90 kilómetros por hora.
El sur de Mendoza también forma parte de las regiones bajo alerta naranja, pero por viento zonda , por lo que, además de ráfagas intensas, se espera una reducción de la visibilidad, repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. Para el sudoeste de San Juan, el pronóstico de viento zonda alcanzó la escala amarilla.
La mitad norte de Chubut también está bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Durante la tarde habrá fuertes vientos del sector oeste o sudoeste con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas
El pronóstico indica que son ocho las provincias que tendrán tormentas potentes este martes. Aunque se esperan también precipitaciones intensas para el miércoles, la zona afectada será menor, aunque no la misma.
El último aviso indicó que el centro y oeste de Jujuy, centro y este de Salta, noreste de Santiago del Estero, el noroeste de Corrientes y la totalidad de las provincias de Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla por tormentas. En el centro del país, se suman también gran parte de La Pampa –a excepción de una región en el noreste– y un tercio de Buenos Aires hacia el sudoeste.