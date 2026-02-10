Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

En el norte del país son seis las provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Hacia el centro de Argentina, cuatro provincias más serán afectadas por fenómenos intensos: tres de ellas tendrán vientos o viento zonda durante la jornada de este martes y, dos, tormentas. Una de estas provincias, además, tiene una región bajo alerta naranja. Por último, en el sur del país, son tres las provincias bajo advertencia por vientos potentes: las tres tienen regiones bajo alerta amarilla y solo dos, bajo alerta naranja.