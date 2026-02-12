Alimentación plant-based: qué es, beneficios, y cómo llevarla a cabo

El impacto ambiental de la dieta plant-based es significativo y responde a la preocupación por el medio ambiente. La producción de carne y otros productos de origen animal es uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo masivo de agua y la deforestación para obtener terrenos de pastoreo. Al optar por una dieta centrada en plantas se reduce la demanda de estos productos y contribuye a disminuir las emisiones de carbono y el uso excesivo de recursos naturales.