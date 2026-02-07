¿Engordan los carbohidratos si se comen de noche? Lo que dice la ciencia

Pero ¿qué dice realmente la ciencia sobre el horario de consumo de los carbohidratos? Especialistas en nutrición explican que el aumento de peso no depende exclusivamente de comer de noche, sino del balance energético total, la calidad de los alimentos, el nivel de actividad física y el descanso. Por qué este mito persiste, en qué casos puede tener algo de fundamento y cuándo conviene revisar esta creencia.