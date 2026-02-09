Cómo hacer mayonesa casera de apio: la receta fácil, rápida y súper económica

Refrescante, liviana y con un sabor único, la mayonesa de apio destaca como una opción ideal para acompañar carnes frías, ensaladas o disfrutar junto a un pan tostado. Su preparación resulta sumamente sencilla y demanda pocos ingredientes, cualidad que la posiciona como la alternativa perfecta para quienes buscan sumar un toque distintivo a sus platos sin sumar complicaciones en la cocina.