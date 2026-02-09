Cómo hacer mayonesa casera de apio: la receta fácil, rápida y súper económica

Refrescante, liviana y con un sabor único, la mayonesa de apio destaca como una opción ideal para acompañar carnes frías, ensaladas o disfrutar junto a un pan tostado. Su preparación resulta sumamente sencilla y demanda pocos ingredientes, cualidad que la posiciona como la alternativa perfecta para quienes buscan sumar un toque distintivo a sus platos sin sumar complicaciones en la cocina.
Más allá de su perfil aromático, el apio aporta una frescura notable y una textura crocante que armoniza con la suavidad del queso crema. Esta combinación potencia la cremosidad de la mayonesa tradicional, logrando un aderezo equilibrado que transforma cualquier receta sencilla en una propuesta más elaborada y apetitosa.
Ingredientes
6 cucharadas de mayonesa
1 rama de apio
2 cucharadas de queso crema
1 cucharada de jugo de limón
2 cucharadas de almendras picadas
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Preparación paso a paso
Preparar el apio: lavá bien la rama y las hojas, y cortalas en trocitos bien pequeños.
Mezclar los ingredientes base: en un bol, colocá la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Integrá todo hasta lograr una mezcla homogénea.
Agregar el apio y las almendras: incorporá el apio picado y las almendras, mezclando con suavidad.
Condimentar: ajustá el sabor con sal y pimienta a gusto.
Cómo disfrutarla
La mayonesa de apio puede servirse como dip con pancitos o bastones de vegetales, o usarse como aderezo para sandwiches, wraps o ensaladas frías. También combina muy bien con carnes blancas o pescados.