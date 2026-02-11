Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office

El último “Informe sobre el futuro del empleo” reveló que el 59% de los trabajadores del mundo deberá actualizar sus habilidades o reconvertirse en los próximos cinco años para mantenerse competitivos, destacando la alfabetización tecnológica junto al pensamiento crítico, la flexibilidad y la capacidad de aprender a aprender como competencias fundamentales en este entorno de cambios acelerados.