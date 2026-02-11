Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office

El mercado laboral experimenta una transformación profunda. Según el Foro Económico Mundial, de acá a 2030 surgirán 78 millones de empleos nuevos, muchos de los cuales todavía no existen. Sin embargo, ya existen señales claras sobre cuáles serán las profesiones más demandadas, mejor pagas y con mayor proyección internacional.
Se trata de las carreras del futuro, aquellas vinculadas a tecnología, inteligencia artificial, ciencia de datos y entornos digitales. Comparten una característica común: permiten trabajar en remoto, acceder a empleos globales y, en muchos casos, ganar en dólares sin necesidad de contar con un título universitario tradicional.
El último “Informe sobre el futuro del empleo” reveló que el 59% de los trabajadores del mundo deberá actualizar sus habilidades o reconvertirse en los próximos cinco años para mantenerse competitivos, destacando la alfabetización tecnológica junto al pensamiento crítico, la flexibilidad y la capacidad de aprender a aprender como competencias fundamentales en este entorno de cambios acelerados.
Desarrollo de Videojuegos
La industria del gaming experimenta un crecimiento imparable, convirtiéndose en una salida laboral de alto impacto tanto cultural como económico. Gracias a los constantes avances en gráficos, narrativa y experiencias inmersivas, esta área demanda profesionales capacitados para crear mundos virtuales interactivos.
Para responder a esta necesidad, existen propuestas formativas intensivas, como tecnicaturas universitarias virtuales de dos años. Estas opciones permiten a estudiantes de toda Latinoamérica capacitarse con docentes profesionales sin requerir experiencia previa, abriendo puertas laborales en desarrollo, animación y diseño creativo.
Ciencia de datos
En la era digital, los datos constituyen el nuevo oro de las empresas, pero su verdadero valor radica en la capacidad de interpretarlos correctamente. La carrera de Data Science proporciona las herramientas necesarias para analizar grandes volúmenes de información, aplicando inteligencia artificial y aprendizaje automático para la toma de decisiones estratégicas.
Con duraciones intensivas de aproximadamente nueve meses bajo modalidad part-time, esta formación prepara a los estudiantes para roles críticos como analistas o científicos de datos. Es una disciplina versátil con aplicaciones directas en finanzas, marketing digital e investigación aplicada.
Ingeniería de datos
Detrás de cualquier empresa exitosa basada en datos, existe una arquitectura sólida que permite que la información fluya, se almacene y se procese en tiempo real. Esta es la función fundamental del ingeniero de datos, quien diseña y mantiene la infraestructura necesaria para gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente.
Diseñada para perfiles técnicos con necesidad de una inserción laboral rápida, esta formación se destaca por su enfoque concreto en plataformas en la nube y diseño de pipelines. Los graduados encuentran oportunidades laborales inmediatas en equipos de tecnología de empresas nacionales o extranjeras.