Secciones
SociedadActualidad

Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office

Existen señales claras sobre cuáles serán las profesiones más demandadas, mejor pagas y con mayor proyección internacional.

Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office Desarrollo de videojuegos
Por Virginia Daniela Gómez Hace 19 Min

El mercado laboral experimenta una transformación profunda. Según el Foro Económico Mundial, de acá a 2030 surgirán 78 millones de empleos nuevos, muchos de los cuales todavía no existen. Sin embargo, ya existen señales claras sobre cuáles serán las profesiones más demandadas, mejor pagas y con mayor proyección internacional.

Baby Boomers, Millennials y Gen Z: cómo convivirán las generaciones en el trabajo

Baby Boomers, Millennials y Gen Z: cómo convivirán las generaciones en el trabajo

Se trata de las carreras del futuro, aquellas vinculadas a tecnología, inteligencia artificial, ciencia de datos y entornos digitales. Comparten una característica común: permiten trabajar en remoto, acceder a empleos globales y, en muchos casos, ganar en dólares sin necesidad de contar con un título universitario tradicional.

El último “Informe sobre el futuro del empleo” reveló que el 59% de los trabajadores del mundo deberá actualizar sus habilidades o reconvertirse en los próximos cinco años para mantenerse competitivos, destacando la alfabetización tecnológica junto al pensamiento crítico, la flexibilidad y la capacidad de aprender a aprender como competencias fundamentales en este entorno de cambios acelerados.

Desarrollo de Videojuegos

La industria del gaming experimenta un crecimiento imparable, convirtiéndose en una salida laboral de alto impacto tanto cultural como económico. Gracias a los constantes avances en gráficos, narrativa y experiencias inmersivas, esta área demanda profesionales capacitados para crear mundos virtuales interactivos.

Para responder a esta necesidad, existen propuestas formativas intensivas, como tecnicaturas universitarias virtuales de dos años. Estas opciones permiten a estudiantes de toda Latinoamérica capacitarse con docentes profesionales sin requerir experiencia previa, abriendo puertas laborales en desarrollo, animación y diseño creativo.

Ciencia de datos

En la era digital, los datos constituyen el nuevo oro de las empresas, pero su verdadero valor radica en la capacidad de interpretarlos correctamente. La carrera de Data Science proporciona las herramientas necesarias para analizar grandes volúmenes de información, aplicando inteligencia artificial y aprendizaje automático para la toma de decisiones estratégicas.

Con duraciones intensivas de aproximadamente nueve meses bajo modalidad part-time, esta formación prepara a los estudiantes para roles críticos como analistas o científicos de datos. Es una disciplina versátil con aplicaciones directas en finanzas, marketing digital e investigación aplicada.

Ingeniería de datos

Detrás de cualquier empresa exitosa basada en datos, existe una arquitectura sólida que permite que la información fluya, se almacene y se procese en tiempo real. Esta es la función fundamental del ingeniero de datos, quien diseña y mantiene la infraestructura necesaria para gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente.

Diseñada para perfiles técnicos con necesidad de una inserción laboral rápida, esta formación se destaca por su enfoque concreto en plataformas en la nube y diseño de pipelines. Los graduados encuentran oportunidades laborales inmediatas en equipos de tecnología de empresas nacionales o extranjeras.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desayunos saludables: 10 opciones con queso fresco batido bajas en calorías

Desayunos saludables: 10 opciones con queso fresco batido bajas en calorías

Elimina el sarro: cómo mejorar las tuberías de tu casa usando solo un corcho

Elimina el sarro: cómo mejorar las tuberías de tu casa usando solo un corcho

El momento del día en que debemos tomar el último trago de agua para dormir toda la noche

El momento del día en que debemos tomar el último trago de agua para dormir toda la noche

¿Correr 30 minutos por día ayuda a bajar de peso? Lo que dicen los especialistas

¿Correr 30 minutos por día ayuda a bajar de peso? Lo que dicen los especialistas

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand: cuánto dinero cobró y qué hizo con la indemnización, según Ángel de Brito

Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand: cuánto dinero cobró y qué hizo con la indemnización, según Ángel de Brito

El alimento que podría elevar el riesgo de cáncer de colon y muchos consumen a diario

El alimento que podría elevar el riesgo de cáncer de colon y muchos consumen a diario

Códigos secretos de Netflix: cómo acceder a categorías escondidas fácilmente

Códigos secretos de Netflix: cómo acceder a categorías escondidas fácilmente

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

¿Andar en bicicleta ayuda a aliviar el dolor de rodilla? Esto recomiendan los especialistas

¿Andar en bicicleta ayuda a aliviar el dolor de rodilla? Esto recomiendan los especialistas

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una Carta a los jueces ante quienes litigo

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

Comentarios