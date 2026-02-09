Así son las impresionantes casas de Bad Bunny: dónde quedan y cuánto cuestan
Tras su paso histórico por la Super Bowl y los Grammy, el "Conejo Malo" no solo domina los escenarios, sino también el mercado de bienes raíces. De su refugio sagrado en Puerto Rico al alquiler más caro de Manhattan, un recorrido exclusivo por las mansiones de Benito Martínez Ocasio.
Tras hacer historia en los Grammy con el Mejor Álbum del Año y poner a bailar al mundo entero en el escenario de la Super Bowl este 8 de febrero, Bad Bunny confirmó que no solo es el rey de los charts, sino también del mercado inmobiliario.
Desde su icónica "casita" —símbolo de sus raíces en Puerto Rico que llevó al centro del Levi's Stadium ante invitados como Pedro Pascal y Karol G— hasta sus mansiones en las colinas de Hollywood, Benito Antonio Martínez Ocasio costruyó un imperio de ladrillos tan impactante como su música.
El refugio donde vuelve a ser "el hijo"
A pesar de su fama planetaria, el lugar más sagrado para él sigue siendo Almirante Sur, en su Vega Baja natal. Es el sitio donde el "Conejo Malo" desaparece para que regrese el niño. "En esa casa, todo sigue igual", confesó a la revista Time. Es su santuario de paz, lejos de los flashes, donde el mofongo y el pescado frente al mar son su única prioridad.
Un camión de colección y un ático récord
La excentricidad también forma parte de su ADN. En 2022, sorprendió al mundo al poner en alquiler su famoso camión de 16 metros en Airbnb, permitiendo que sus fans vivieran la experiencia del tour desde adentro.
Pero si hablamos de lujo urbano, Benito no escatima:
Nueva York: Alquila un ático dúplex en Chelsea por 140.000 euros al mes, el alquiler más caro de la Gran Manzana. Cuenta con una piscina privada de 10 metros y vistas de infarto al río Hudson.
Hollywood Hills: Desembolsó más de 8 millones de euros por una joya arquitectónica con piscina infinita y cocina profesional, donde la luz de California inunda cada rincón.
El último capricho: la casa de Ariana Grande
Su adquisición más reciente dejó a todos boquiabiertos. Bad Bunny compró por 7.5 millones de euros la propiedad que pertenecía a Ariana Grande en Los Ángeles. Aunque es más pequeña que sus otras mansiones (apenas 150 m²), su ubicación estratégica en la ladera de una colina y su historia la convierten en el refugio perfecto para el artista del momento.