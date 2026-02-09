Así son las impresionantes casas de Bad Bunny: dónde quedan y cuánto cuestan

El refugio donde vuelve a ser "el hijo"

A pesar de su fama planetaria, el lugar más sagrado para él sigue siendo Almirante Sur, en su Vega Baja natal. Es el sitio donde el "Conejo Malo" desaparece para que regrese el niño. "En esa casa, todo sigue igual", confesó a la revista Time. Es su santuario de paz, lejos de los flashes, donde el mofongo y el pescado frente al mar son su única prioridad.