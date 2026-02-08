Un halftime show histórico: Bad Bunny llevó la identidad latina al Super Bowl LX

Bad Bunny fue el protagonista absoluto del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, con una actuación que quedará registrada como una de las más significativas del evento por su potencia artística y su marcado perfil latinoamericano. Frente a un estadio lleno y ante una audiencia mundial que, según proyecciones, alcanza a cientos de millones de personas, el halftime show se consolidó como uno de los grandes temas de conversación del año.