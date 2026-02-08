Un halftime show histórico: Bad Bunny llevó la identidad latina al Super Bowl LX
El artista puertorriqueño encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX con una puesta en escena en español, invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, y un mensaje cultural en un contexto político tenso en Estados Unidos.
Bad Bunny fue el protagonista absoluto del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, con una actuación que quedará registrada como una de las más significativas del evento por su potencia artística y su marcado perfil latinoamericano. Frente a un estadio lleno y ante una audiencia mundial que, según proyecciones, alcanza a cientos de millones de personas, el halftime show se consolidó como uno de los grandes temas de conversación del año.
La presentación comenzó con una puesta en escena que resaltó de manera explícita las raíces latinoamericanas del ganador del Grammy. El setlist incluyó éxitos como “Tití me preguntó” y “Yo perreo sola”, además de otras canciones que mezclan reggaetón y ritmos latinos, acompañadas por visuales que remitieron a la cultura puertorriqueña y convirtieron al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una celebración colectiva.
Un espectáculo de identidad y ritmo latino
En contraste con otros halftime shows predominantemente en inglés, el espectáculo de Bad Bunny se desarrolló mayormente en español, una decisión interpretada por especialistas como un símbolo de visibilidad cultural para una comunidad latina en crecimiento dentro de Estados Unidos. La propuesta sumó momentos destacados con las apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, que aportaron diversidad musical sin desviar el eje central del homenaje al mundo latino.
Durante el show, el artista tomó la palabra para sintetizar el espíritu de la presentación: “Fue una fiesta para mi gente, mi cultura y nuestro orgullo”, una frase que terminó de sellar el carácter singular de la actuación dentro de la historia del Super Bowl.
Más que música: contexto político y cultural
El espectáculo se inscribió además en un escenario político atravesado por fuertes tensiones en Estados Unidos, en especial por las políticas migratorias y las críticas del artista a acciones como las redadas del ICE. La elección de Bad Bunny para el evento más visto de la televisión norteamericana generó una respuesta entusiasta en amplios sectores del público, aunque también provocó rechazos en ámbitos conservadores que cuestionaron una propuesta tan ligada a la identidad latina.
Con el correr de las horas, la reacción del público y la repercusión en las transmisiones y en las redes sociales refuerzan la idea de que este halftime show no fue solo un momento musical destacado, sino un nuevo hito en la consolidación de la música latina en los escenarios globales.